Viaggio a Venezia in treno + vaporetto: il biglietto unico per visitare la città e la Laguna. Tutte le informazioni utili.

Raggiungere la meravigliosa Venezia in treno, visitare la città e la sua Laguna spostandosi con il vaporetto pagando un solo biglietto? Ora è possibile grazie a Venezia Daily Pass, l’offerta di Trenitalia in convenzione con AVM/Actv.

Si tratta di una occasione assolutamente imperdibile, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire perché una volta arrivati a Venezia le file davanti alle biglietterie dei vaporetti sono interminabili.

Invece, acquistando in anticipo il biglietto anche per il vaporetto/traghetto per visitare Venezia e le isole della Laguna risparmierete tempo prezioso e anche denaro. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’offerta Venezia Daily Pass.

Venezia in treno + traghetto: il biglietto unico per visitare la città e la Laguna

Grazie alla convenzione tra Trenitalia e AVM/Actv, aziende del trasporto pubblico locale della città metropolitana di Venezia, sarà più facile visitare la città lagunare e le sue isole. Con il Venezia Daily Pass acquisterete un biglietto giornaliero della durata di 24 ore che permetterà di accedere a tutti i servizi del trasporto pubblico dell’area urbana di Venezia, compresa la navigazione.

Il biglietto unico consentirà di raggiungere la città lagunare di Venezia in treno e in autobus dalla terraferma e poi spostarsi con il vaporetto lungo il Canal Grande ma anche navigare fino alle isole di Burano, Murano e Torcello.

I mezzi di trasporto accessibili con un unico biglietto grazie al Venezia Daily Pass:

In treno : servizio metropolitano ferroviario di Trenitalia (Venezia S. Lucia, Venezia Porto Marghera, Venezia Mestre, Venezia Carpenedo, Venezia Mestre Ospedale).

: servizio metropolitano ferroviario di Trenitalia (Venezia S. Lucia, Venezia Porto Marghera, Venezia Mestre, Venezia Carpenedo, Venezia Mestre Ospedale). Con gli autobus Actv : servizio urbano, compreso il People Moover (ad esclusione del servizio da/per l’Aeroporto Marco Polo di Venezia).

: servizio urbano, compreso il People Moover (ad esclusione del servizio da/per l’Aeroporto Marco Polo di Venezia). Con il vaporetto Actv: servizio di navigazione.

Il biglietto unico Venezia Daily Pass ha un costo di 21 euro e una validità di 24 ore dalla giornata e dall’ora scelta in fase di acquisto. Lo si può acquistare presso i canali di vendita di Trenitalia, sito internet, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate (ad esclusione dei punti vendita Tabaccai PUNTOLIS e Mooney) e presso i canali di vendita AVM/Actv.