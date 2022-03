Cosa fare a Pasqua? Ecco dei suggerimenti per le vacanza di Pasqua low cost. Dove andare in Italia spendendo poco

Finalmente dopo un lungo inverno arrivano le vacanze di Pasqua. In piena primavera sono l’occasione giusta per concedersi un weekend fuori magari immersi nella natura oppure alla scoperta di qualche città o borgo. Ma come riuscire a farsi una vacanza di Pasqua spendendo poco?

Abbiamo selezionato 5 mete low cost dove andare a Pasqua 2022 in Italia dove riuscirete a risparmiare. Sia che viaggiate in coppia, con la famiglia o con gli amici le vacanza di Pasqua che quest’anno è alta saranno un piacere e non un salasso per il portafoglio.

Vacanze di Pasqua 2022: dove andare e risparmiare in Italia

La primavera è una stagione perfetta per partire per un viaggio: il clima è piacevole, i luoghi non sono troppo affollati e i prezzi non sono troppo alti. A Pasqua però un po’ ovunque i listini prezzi sono rivisti verso l’alto, ma c’è ancora la possibilità di risparmiare: basta scegliere le mete giuste.

Che amiate il mare, o la montagna, se per voi vacanza vuol dire relax, o se al contrario volete l’avventura e scoprire cosa nuove, ecco 5 mete dove andare a Pasqua 2022 spendendo poco.

Certo, tenete sempre a mente che per risparmiare bisogna essere flessibili, pazienti e adattabili. Quindi prenotate con anticipo, partite con i voli agli orari più improbabili – sono quelli che costano meno – e scegliete un’affittacamere piuttosto che l’hotel 4 stelle. E ora godetevi la vostra vacanza di Pasqua 2022.

Palermo

Lampedusa

Bagno Vignoni

Ferrara

Valtellina

Palermo, la regina del sole di Pasqua

Un volo diretto per Palermo vi costerà molto poco e una volta arrivati vi troverete in una città meravigliosa ed economica. Potrete scegliere di mangiare in ristoranti e osterie oppure direttamente al mercato. Tante leccornie espresse vi aspettano direttamente alla Vucciria. E poi ci sono tanti dolci da passeggio: dai cannoli alle cassate.

Oltre a visitare la città con le sue chiese normanne e il suo centro storico meraviglioso a due passi da Palermo c’è il mare e la sua splendida spiaggia di Mondello. A Pasqua che quest’anno cade alta le temperature saranno già molto alte: perfette per una giornata in spiaggia.

Lampedusa, la vacanza al mare

Se avete voglia di caldo e di mare e non volete andare fuori dall’Italia, la splendida Lampedusa vi aspetta. Quest’isola non è particolarmente cara nemmeno in piena stagione, figuriamoci ad aprile. Il mare è ovviamente il protagonista e il clima da queste parti è particolarmente generoso a metà aprile. Avrete la possibilità di vedere la meravigliosa spiaggia dei Conigli senza folla e godere di un ambiente spettacolare.

Bagno Vignoni, le terme gratuite

Se volete fare una vacanza di Pasqua alle terme senza spendere troppo dovete andare lì dove ci sono le terme libere. Bagno Vignoni è un piccolo paesino nella Val d’Orcia in provincia di Siena ed è un centro termale di eccellenza. Ma al di là degli hotel ci sono le antiche terme romane libere dove potersi immergere in pieno relax. E poi nei dintorni ci sono posti splendere da visitare come Pienza. E se volete ancora bagni termali a poca distanza ci sono i Bagni San Filippo: terme libere immerse nella natura. Un posto da vedere!

Ferrara, la Pasqua in bicicletta

Ferrara è una città che offre davvero tanto e per tutte le tasche. Potrete trascorrere una vacanza di Pasqua a Ferrara spendendo poco e concedendovi moltissimi lussi. Intanto pressoché tutti gli hotel e affittacamere danno in uso gratuito le bici. Un divertimento per tutta la famiglia e un modo per scoprire questa splendida città. Visitate il castello Estense e le chiese della città, ma poi allungatevi anche per un giro nella natura del Delta del Po, per godere della bellezza della primavera.

Valtellina, la montagna di Pasqua spendendo poco

Chi ama la natura sarà felicissimo di trascorrere le vacanze di Pasqua in Valtellina. Questa zona della Lombardia in provincia di Sondrio è un paradiso in primavera: si possono fare lunghe passeggiate, godere dei paesaggi, visitare borghi senza l’afa dell’estate. Da vedere i laghi di Cancano che offrono tra l’altro una vista magnifica sui monti, le terme di Bormio per rilassarsi dopo un trekking magari fatto per raggiungere i borghi di Savogno e Codera. E poi potete prendere il trenino del Bernina: se prenotate il viaggio con fermate spendete poco e vi godete un paesaggio da sogno.

Fare una vacanza a Pasqua 2022 spendendo poco e restando in Italia è possibile!