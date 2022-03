Dove andare per le vacanze di Pasqua insieme al proprio cane

Chi ha un cane sa benissimo quanto possa essere complicato organizzare una vacanza con lui: sveliamo qualche idea per queste vacanze di pasqua.

Avere un cane è un’esperienza meravigliosa, ma la sua presenza ha bisogno di un’organizzazione aggiuntiva soprattutto quando parliamo di vacanze.

A tal proposito le vacanze di Pasqua sono sempre più vicine e come sappiamo bene non tutte le strutture accolgono gli animali domestici, ecco perchè quando si decide una vacanza insieme al nostro cane, bisogna procedere con delle scelte precise.

Se per voi non esiste una vacanza senza il vostro cagnolino, perchè non volete separarvene o magari perchè non sapreste a chi lasciarlo , dovete sapere che questo periodo è l’ideale per una vacanza insieme a lui. Questo perchè insieme alla Pasqua subentrano anche giornate più lunghe e un clima più primaverile.

Vacanze di pasqua: le destinazioni ideali per voi e il vostro cane

Se quest’anno avete poche idee sulle destinazioni dove potreste passare le vostre vacanze di Pasqua in serenità con il vostro cagnolino, ecco qualche idea utile che sicuramente farà felici entrambi.

Destinazione agriturismo: comodità e natura

Solitamente chi ama gli animali, tendenzialmente è anche amante della natura, quindi in tal senso l’ideale sarebbe una zona rurale. L’agriturismo è la scelta più ovvia, con le tipiche pareti di pietra e il tetto di legno, un vero e proprio paradiso nella natura. Le zone migliori se siete alla ricerca di un agriturismo nella natura sono le zone della Tuscia, il Lago di Bolsena, ma spostandoci più a sud anche le tipiche masserie della Puglia. Queste località rurali sono consigliate, soprattutto per chi ha un cane perchè la parte esterna a dove pernotterete è un potenziale parco giochi per il vostro animale. Inoltre in queste zone ci sono tantissime attività da fare come trekking e passeggiate tra i boschi.

Località marittime e vicine ai laghi

Optare per città vicino al mare potrebbe essere una magnifica idea per le vostre vacanze pasquali. Sono zone che permettono di far svagare il vostro cagnolino, soprattutto se questo ama l’acqua e scavare nella sabbia. Poi nelle zone del lungomare ci sono percorsi dove andare in bici e correre, in tal senso il vostro amico potrebbe essere l’alleato perfetto. In alternativa al mare se siete tipi da acqua dolce, le località vicine a laghi sono perfette per fare un bagno e ruzzolare liberamente.