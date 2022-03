Le ricette dolci per la Festa del Papà: facili e veloci

Oggi, 19 marzo 2022, si celebra la Festa del Papà. Ecco quali sono i dolci tradizionali e le ricette tipiche per festeggiare al meglio questa giornata speciale.

Torna puntuale come ogni anno la Festa del Papà 2022. Se avete deciso di organizzare un bel pranzo o un bella cena sarete alla ricerca di ricette tipiche per celebrare San Giuseppe. Ci sono infatti tantissimi dolci per la Festa del Papà e tanti piatti tipici da preparare.

Cerchiamo allora di scoprire insieme tutte le ricette tradizionali per il 19 marzo da cucinare ai nostri padri o da inviargli come regalo speciale.

Ricette per la Festa del Papà: i dolci tradizionali

Come abbiamo già detto quest’anno, per festeggiare la Festa del Papà il 19 marzo potremmo cucinare qualcosa di buono per lui, oppure se vogliamo fargli un regalo speciale potremmo pensare di cucinare qualcosa per lui. Magari proprio una ricetta tradizionale per questa festività. Quale? Sicuramente le Zeppole di San Giuseppe sono uno dei dolci più famosi, ma non sono gli unici. Scopriamoli insieme

I dolci più famosi per il 19 marzo

Le zeppole di San Giuseppe sono il dolce tipico e perfetto per celebrare il 19 marzo. Anche se si tratta di un piatto tipicamente napoletano, questo dolcetto viene cucinato in diverse declinazioni anche altrove in Italia. Basti pensare alla Sfince di San Giuseppe. Si tratta di un piatto tipico della Sicilia che altro non è che una frittella morbida, riempita con ricotta di pecora e scorze di arance. Anche questo è un dolce perfetto per la Festa del Papà e si unisce ad un’ampia lista come le frittelle di riso tipiche dell’Umbria e della Toscana e i Tortelli di San Giuseppe, tipici del nord Italia, a praticamente identici alle zeppole campane.

Una cosa però è certa in questo 19 marzo 2022. Al di là del regalo, del dolcetto o del pensiero, quello che conta è far arrivare un messaggio di amore. Che sia tramite una ricetta tipica della Festa del Papà o anche solo tramite una frase. Cerchiamo di sentirci vicini gli uni agli altri e di regalare ai nostri papà tutto l’amore che meritano.