Da non perdere l’offerta di Italo per la Festa del Papà: sconti sui treni alta velocità. Tutte le informazioni utili.

Da non perdere l’ultima offerta di Italo treno con il codice sconto che esce nel weekend della Festa del Papà. Nuove occasioni per viaggiare a prezzi scontati con l’alta velocità.

Sabato 19 marzo è il giorno della Festa del Papà e tanti bambini stanno preparando regali e disegnini per i loro padri. Anche i figli più grandi stanno per fare i loro regali e per chi ancora non ha alcuna idea, una proposta imperdibile è quella di acquistare un biglietto del treno scontato per un bel viaggio. Proprio in compagnia del vostro papà.

Italo Treno coglie l’occasione per dedicare la sua promozione codice sconto del weekend a questa ricorrenza, chiamandola “Super Papà“. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle ultime offerte per viaggiare con i treni alta velocità low cost.

L’offerta di Italo per la Festa del Papà: sconti sui treni alta velocità

Puntuale come ogni venerdì, anche questa settimana è uscita la promozione del codice sconto di Italo che offre tanti biglietti a prezzi low cost per viaggiare sui suoi treni ad alta velocità. Se state programmando un viaggio per la fine del mese di marzo e volete spostarvi comodi e veloci con il treno da una città all’altra in Italia, questa promozione fa al caso vostro.

Poiché questo weekend, sabato 19 marzo per la precisione, si celebra la Festa del Papà, la promozione è dedicata a questa ricorrenza e il codice sconto è DAD (papà in inglese).

L’offerta di Italo di questa settimana mette a disposizione circa 650.000 posti sui treni ad alta velocità da acquistare con lo sconto del 30%. Come sempre, l’offerta scade il lunedì successivo, il 21 marzo alle ore 18.00. Avete dunque un weekend di tempo per cercare il vostro viaggio e acquistare il biglietto scontato.

La promozione è valida per viaggi dal 25 marzo in poi. Dunque è compresa la fine del mese, ma anche il periodo di Pasqua è in ponti di aprile e maggio. Conviene approfittare.

Il codice sconto di Italo si applica ai biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. L’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo.

Acquistare il biglietto scontato

Per acquistare il vostro biglietto scontato per viaggiare con i treni alta velocità di Italo, dovete andare sul sito web ufficiale di Italo Treno e nel form di acquisto, che trovate in home page, dovete inserire gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e di arrivo, giorni e orari di viaggio, numero dei passeggeri) e il codice promo DAD.

Completando la procedura scegliendo le modalità di pagamento, avrete così il vostro biglietto low cost per l’alta velocità. La promozione scade alle 18.00 di lunedì 21 marzo.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo