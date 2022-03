By

Ecco i nuovi voli da EasyJet per l’estate 2022: i collegamenti per le mete di vacanza. Tutte le ultime informazioni.

Continua a crescere l’offerta di nuovi voli in Europa per le prossime vacanze estive. Vi abbiamo già segnalato i nuovi collegamenti dalle principali compagnie aree, soprattutto low cost.

Qui vi riportiamo l’ultima notizia, uscita oggi, sui nuovi voli di EasyJet per l’estate 2022. Tante occasioni per raggiungere le mete di vacanza dall’Italia. Per un’offerta di viaggi sempre più ricca.

Dopo avervi segnalato i voli di EasyJet per l’inverno 2023 e le relative promozioni, ecco tutto quello che bisogna sapere sui nuovi collegamenti per la prossima stagione estiva.

In vista della stagione per eccellenza delle vacanze, la compagnia low cost EasyJet aumenta la sua offerta di voli dall’Italia. Tornano alcune rotte estive per le mete di mare e le capitali europee e allo stesso tempo vengono aperti nuovi collegamenti.

Spiagge assolate e grandi città sono le mete preferite da tanti italiani per le loro vacanze. Pertanto le compagnie aree, soprattutto low cost, dispongono una programmazione sempre più ricca e varia. A questo proposito, arrivano nuovi voli da EasyJet per l’estate 2022. Occasioni imperdibili, con tanti collegamenti dai principali aeroporti italiani.

Partiamo dagli scali milanesi. Dall’aeroporto di Milano Linate partirà già dal prossimo 28 marzo, dunque tra pochi giorni, il volo per Palma di Maiorca. La frequenza sarà quotidiana, eccetto la domenica.

Mentre da Milano Malpensa EasyJet amplierà la propria offerta per Lampedusa e le isole greche. Dal 1° luglio partiranno dall’aeroporto i voli per l’isola di Skiathos (Sciato), nell’arcipelago Sporadi Settentionali. Il volo avrà quattro frequenze settimanali: il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Sempre dal 1° luglio partirà il volo per l’isola di Lampedusa, la cui Spiaggia dei Conigli è stata inserita nella top 10 delle migliori spiagge al mondo di Tripadvisor. Il volo avrà tre frequenze a settimana: giovedì, venerdì e domenica.

I collegamenti per Lampedusa e Skiathos saranno attivati da EasyJet anche dall’aeroporto di Napoli. Il primo a partire dal 29 giugno, con un volo a settimana, e il secondo dal 27 giugno, con tre voli a settimana.

Sempre dal mese di giugno, ripartiranno i voli EasyJet dagli aeroporti italiani verso le capitali e mete di vacanze europee: da Napoli a Parigi Charles De Gaulle, da Pisa ad Amsterdam, da Alghero a Nizza, da Cagliari a Basilea, da Lamezia Terme a Berlino e da Brindisi ad Amsterdam. Collegamenti per le vacanze degli italiani, ma anche degli europei al Sud Italia e nelle nostre città d’arte.

Inoltre, dall’aeroporto di Venezia Marco Polo riaprirà il collegamento con Cefalonia, al quale EasyJet aggiungerà quello nuovo per Corfù, dal 27 giugno, con due voli a settimana.

Complessivamente, EasyJet aprirà 10 nuovi collegamenti dall’Italia per l’estate 2022, tra cui spiccano le novità di Lampedusa e Skiathos.