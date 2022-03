La novità: Klm toglie obbligo di mascherine a bordo dei suoi aerei. Tutto quello che bisogna sapere.

Va avanti, nonostante la ripresa della curva dei contagi, l’allentamento se non la cancellazione delle misure restrittive per contrastare le infezioni di Coronavirus. L’irrefrenabile desiderio di tornare a una normalità prepandemia, preceduto dal miglioramento dei casi che tuttavia ora è sostituito da una ripresa dell’epidemia, ha spinto governi e autorità a eliminare molte restrizioni.

Da venerdì 18 marzo, il Regno Unito eliminerà tutte le ultime misure restrittive residue e toglierà anche l’obbligo di tampone per i viaggiatori non vaccinati, aprendo completamente le sue frontiere a tutti. Da questo stesso giorno, la British Aiirways non richiederà più le mascherine a bordo dei suoi voli, che saranno facoltative. Come aveva già anticipato la compagnia aerea Jet2.com.

Ora, un’altra compagnia aerea toglie l’obbligo di mascherine su suoi voli. Si tratta dell’olandese Klm. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Klm toglie obbligo di mascherine a bordo dei suoi aerei

Via le mascherine anche a bordo degli aerei di Klm. La compagnia aerea olandese ha deciso di rimuovere l’obbligo, prima di qualunque decisione del governo dei Paesi Bassi. Le mascherine non saranno più obbligatorie ma ancora raccomandate. La nuova misura sarà applicata dalla prossima settimana. Come riporta TTG Italia.

Altre compagnie aree olandesi hanno deciso di adottare questa soluzione. Si tratta di Transavia e Tui Netherland. Invece, la compagnia di charter Corendon si è spinta ancora più avanti, decidendo di non richiedere più l’uso delle mascherine ai passeggeri.

La decisione di togliere l’obbligo di mascherina in volo dipenderebbe non solo dal calo dei contagi (che tuttavia ora stanno risalendo in Europa) ma anche e soprattutto per le crescenti difficoltà di far osservare l’obbligo ai passeggeri, ormai stanchi delle restrizioni.