Quale città d’Italia ha il clima migliore: dove si vive meglio sia in estate sia in inverno. E qual è quella dove si vive peggio

L’Italia, il Paese del Sole, delle lunghe e caldi estate, degli inverni tutto sommato miti, di un clima piacevole e tanto invidiato dai Nord Europei. Ma è proprio così? A guardare le immagini delle estati roventi del Sud Italia con temperature quasi a 50 gradi o degli inverni gelidi del Nord con tempeste di neve e piogge continue non sembrerebbe proprio.

Ci sono infatti delle città con il clima migliore d’Italia dove si vive, almeno dal punto di vista climatico, davvero bene. E altre in cui il benessere climatico è meglio dimenticarselo. Ma qual è la città con il clima migliore in assoluto? Ecco la classifica.

Il clima in Italia: le città dove si vive meglio e peggio

In Italia il clima è generalmente temperato al Nord e mediterraneo al Sud, ma questa apparente divisione presenta notevoli eccezioni. Negli ultimi 30 anni le estati italiane sono diventate sempre più calde e molte città raggiungono temperature davvero roventi e sono le città più calde d’Italia. E ciò non accade solo al Sud Italia.

Città del nord come Bolzano, Bologna, Ferrara, Firenze e Perugia fanno registrare in estate valori termici altissimi più alti anche di alcune città del meridione. ‘Colpa’ della conformazione geografica: se si trovano in una conca poco ventilata i termometri inesorabilmente salgono.

Sono poi le stesse città che in inverno fanno registrare temperature molto basse rendendole poco ospitali nei mesi freddi. Ci sono città come Milano dove piove per tantissimi giorni all’anno; Torino dove il clima è sempre fresco e gli inverni sono rigidissimi; Roma ha un clima umido e rovente in estate. Le città della Val Padana soffrono la ‘chiusura’ e fanno registrare temperature elevatissime in estate e bassissime in inverno.

Generalmente le città affacciate sul mare godono di un clima migliore di quelle dell’entroterra: il caldo dell’estate è alleviato dalla brezza marina, e l’inverno è meno rigido. Ma dipende molto anche dalla posizione geografica: a Cagliari in estate le temperature sono bollenti, a Venezia in inverno fa freddissimo ed è molto piovoso.

Insomma ogni città ha il suo rovescio della medaglia, ma ce ne sono alcune dove il clima è perfetto tutto l’anno.

Ci sono città in Italia in cui l’estate è calda, ma non rovente; in cui l’inverno è fresco, ma non freddo. Dove le piogge ci sono, ma non si rischia né l’alluvione, né la siccità. Insomma, ci sono città in Italia con il clima perfetto. Ma quali sono queste città?

Le città con il clima migliore d’Italia

Dove si vive meglio in Italia dal punto di vista del clima? Diversi studi hanno evidenziato che il clima ideale è quello dove il termometro segna i 22 gradi. Non troppo caldo dunque, ma decisamente non freddo. Una sorta di eterna primavera. Le isole Canarie sono un esempio di questo tipo di clima. Ma dove si trova un clima del genere in Italia?

Qualcosa di simile c’è anche in Italia. La città con il clima migliore d’Italia è Imperia. La città del ponente ligure vanta infatti un clima ideale tutto l’anno. La media annua è di 16.4 gradi, piogge scarse e tanto sole. In estate quando la Penisola boccheggia per le temperature africane Imperia se la ride con dieci gradi di meno. E quando in inverno tutto il Nord Italia batte i denti per il freddo e Genova soffre l’umidità Imperia se la ride ancora con le sue temperature miti.

Nell’ultima classifica sul clima redatta da Il Sole 24 ore che ha preso in esame 107 città nella top ten troviamo al secondo posto Catania e al terzo Pescara. Il clima marino vince su quello continentale e le città del Sud su quelle del Nord. Infatti fra le prime dieci ben 6 sono città del meridione: oltre a quelle citate troviamo Bari, Barletta, Crotone, Cosenza e Siracusa. Solo due sono del Nord ed entrambe sono liguri.

Subito fuori dalla top ten troviamo altre città costiere come Brindisi, Ancona, Cagliari, Trieste, Agrigento e Palermo.

Fra le grandi città troviamo Genova al 18esimo posto – il mare vince ancora – e poi quella con il clima migliore è Roma che si piazza al 21esimo posto. Merito della vicinanza al mare e del ‘ponentino’ che anche in piena estate spezza un po’ la calura. Scorrendo la classifica troviamo al 40esimo posto Venezia, al 43esimo posto Napoli, al 51esimo Firenze, al 59esimo Perugia, al 90esimo posto Torino e al 96esimo Milano.

Le 10 città con il clima migliore d’Italia:

Imperia Catania Pescara Bari Livorno Savona Crotone Barletta Cosenza Siracusa

Le città con il clima peggiore d’Italia

La classifica sul benessere del clima in Italia ha analizzato tutte le città capoluogo d’Italia assegnando un punteggio per le ondate di calore, i giorni di nebbia, il tasso di umidità, i mm di pioggia e anche per il tasso di inquinamento.

Come abbiamo detto a migliorare il clima è il mare, così nella top ten delle città con il clima peggiore d’Italia non troviamo nemmeno una città del Sud Italia. La città del meridione con il risultato peggiore dal punto di vista climatico è Caserta che si piazza all’84esimo posto penalizzata da ondate di calore e pochi giorni freschi.

Il risultato peggiore lo ottengono però le città della Val Padana. La conformazione geografica, la scarsa ventilazione, l’alto tasso di umidità e di inquinamento rendono questa zona quella con il clima peggiore d’Italia e la città con il clima peggiore d’Italia è Pavia.

Le ultime 10 città d’Italia: le città con il clima peggiore

107. Pavia

106. Vercelli

105. Novara

104. Lodi

103. Alessandria

102. Cremona

101. Belluno

100. Verbania

99. Como

98. Bergamo

A ridosso dell’ultima parte della classifica troviamo Mantova al 97esimo posto, Milano al 96esimo posto, Monza, Parma e Piacenza.

Se state pensando di trasferirvi in una città con il clima migliore d’Italia andate dove c’è il mare, evitando di andare troppo al Nord!