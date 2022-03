Basta un grande telo da giardino, dei pani ben farciti, una bottiglia di vino, due taralli e si è pronti per un bel pic nic fuori casa. Basta solo scegliere la destinazione giusta!

Di solito i picnic si fanno “fuori porta”, poco distanti dal luogo in cui si abita. Noi di www.viagginews.com abbiamo pensato di proporvi mete in quasi tutte le regioni italiane. Non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Le cinque destinazioni più belle d’Italia per un pic nic

Fenestrelle in Val Chisone

Valle d’Itria

Parco del Grassano

Serino

Palermo

Picnic al Forte di Fenestrelle in Val Chisone

Il mio posto ideale per un pic-nic è al Forte di Fenestrelle, la più grande fortezza d’Europa costruita lungo il crinale di una montagna. Fenestrelle si trova in Alta Valle Chisone, la valle delle mie montagne, a meno di un’ora di macchina da Torino. Lo consiglio perché consente un tuffo nella storia di una valle, che fu strategica sin dai tempi di Napoleone.

Pic nic in Valle d’Itria

Lo consiglio perché è il posto perfetto per fuggire dalla confusione dei giorni festivi, per immergersi nella natura tra muretti a secco, ulivi e piccoli trulli di campagna.

A Parco del Grassano c’è San Salvatore Telesino

Un parco paradisiaco, il Parco del Grassano con area adatta a tutti gli amanti della natura e degli sport, che offre numerose attività ricreative tra cui una breve escursione in canoa.

La tana del Ghiro di Serino

Ci spostiamo, ma di poco, rimanendo sempre in regione, tra le aree pic nic in Campania e in particolar modo tra le aree a Serino. Tra tutte, questa area di Serino è la migliore per le famiglie con bambini piccoli. Super-organizzata con ampia area giochi, campi da tennis e da volley.

Il Bosco Ficuzza di Palermo

Un’area che è un’istituzione per tutti i palermitani, perfetto per scampagnate estive o primaverili. Da qui è possibile visitare altri posti in Sicilia allungandosi verso un’antica struttura un tempo appartenuta al re delle due Sicilie Ferdinando I.

Preparate gli zaini, le belle giornate stanno arrivando, è davvero il momento giusto per un bel pranzo domenicale all’aria aperta!