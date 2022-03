Aperta al pubblico dal 1874, la grotta di Bossea è tra i primi esempi in Italia di turismo sotterraneo, l’itinerario si sviluppa per circa 3 km tra andata e ritorno, passando sopra canyon scavati nella roccia dal fiume sotterraneo. L’atmosfera è fiabesca e c’è una gran varietà di stalattiti e stalagmiti. Il comune è Frabosa Soprana (Cuneo).

La particolarità: il grande scheletro di Ursus Speleo, preistorico orso delle caverne, esposto nella Sala del Tempio.

Grotte di Toirano

Il complesso sotterraneo delle grotte di Toirano comprende oltre 150 caverne naturali, ancora oggetto di ricerca. Alcune sono aperte al pubblico dal 1953 e offrono la possibilità di camminare per circa 1300 metri tra stalattiti e stalagmiti. La caverna del Tanone, al termine della visita, è talvolta usata come palcoscenico per concerti e balletti. Toirano – borgo accogliente certificato dal Touring con la Bandiera arancione – si trova in val Varatella, provincia di Savona, a pochi chilometri dal mare.

La particolarità: nella sala Pantheon della Grotta inferiore di S. Lucia una imponente stalagmite ricoperta di cristalli di aragonite offre uno spettacolo unico al mondo.