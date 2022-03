Quali sono le mete dove andare in primavera spendendo pochissimo. Le migliori 5 mete low cost in Italia

La primavera è una stagione meravigliosa per andare in giro per il Belpaese e sono davvero tantissimi i luoghi da vedere che proprio in questo periodo dell’anno danno il meglio. Prati fioriti, natura rigogliosa, clima piacevole che fa indugiare a stare all’aperto e niente folla. Inoltre in primavera i prezzi sono ancora piuttosto contenuti rispetto all’estate.

Insomma il momento ideale per partire per una vacanza. Ma dove andare in Italia spendendo pochissimo in primavera? Ci sono molte mete in Italia low cost dove andare in primavera: luoghi bellissimi che vi riempiranno gli occhi e non vi svuoteranno il portafoglio!

Le 5 mete low cost dove andare in primavera in Italia

L’Italia ha un clima straordinario e in primavera il nostro Paese rifiorisce. Con la natura che si riprende il suo posto e le temperature che diventano gradevoli si ha voglia di andare in giro fosse anche solo per una gita di un giorno.

Ma la primavera è l’occasione giusta per farsi un weekend fuori o una vera e propria vacanza senza spendere troppo. Anzi ci sono alcune mete low cost in Italia in primavera dove potrete risparmiare! Ecco dunque dove andare in primavera spendendo pochissimo.

Alghero, Sardegna

Matera, Basilicata

Ravenna, Emilia Romagna

Sermoneta, Lazio

Spoleto, Umbria

Alghero, la Sardegna low cost in primavera

In estate la Sardegna diventa quasi off limits per chi vuole risparmiare, invece in primavera i costi sono ancora molto contenuti. Potrete dunque vivere tutta la bellezza di quest’isola – e a maggio potrete anche andare al mare – vedere le spiagge finalmente senza folla, visitare borghi e meraviglie naturali.

Alghero è collegata con voli diretti dal continente e grazie alle offerte low cost il biglietto vi costerà davvero molto poco. Gli hotel praticano ancora prezzi da bassa stagione e dunque non avrete difficoltà a trovare soluzioni davvero a buon mercato.

A due passi da Alghero si trova la splendida spiaggia La Pelosa di Stintino: in estate trovarvi posto è quasi impossibile, in primavera avrete tutto lo spazio per voi. Poi ci sono le grotte di nettuno, lo splendido borgo di Castelsardo e la stessa Alghero tutta da vedere.

Matera, lo splendore dei sassi spendendo pochissimo

La primavera è la stagione ideale per visitare Matera. In inverno le temperature sono troppo rigide, d’estate questo luogo fuori dal tempo è preso d’assalto. Invece in primavera, specialmente fuori dal weekend, troverete pochi turisti e soprattutto prezzi abbordabili.

Questa città, patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è una meraviglia da vedere, bisogna perdersi fra i suoi vicoli e ammirare i suoi panorami. Molti alloggi si trovano proprio nelle grotte e i prezzi possono variare molto, ma ad aprile e anche a maggio potrete trovare ancora offerte vantaggiose.

Ravenna, fra mosaici e divertimenti low cost

E’ una delle città più belle d’Italia, custode di tesori di inestimabile valore patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, inoltre si trova in una zona strategia a due passi dal mare e dalla natura. Intanto iniziate facendo un giro del centro visitando i must see: ovvero la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant’Apollinare nuovo. Dopo aver fatto il pieno di mosaici e bellezza andate a rendere omaggio al Sommo Poeta visitando la tomba di Dante.

Poi godete della primavera andando in bici nella Valle di Comacchio fino al delta del Po; e se avete voglia di divertimento vi aspetta il parco di divertimento di Mirabilandia e poi visitate tutto il Belpaese nel parco dell’Italia in miniatura. Infine rilassatevi al sole e in spiaggia a Marina di Ravenna.

E per quanto riguarda i prezzi potete tirare un sospiro di sollievo: Ravenna ha soluzioni per tutte le tasche e in primavera i prezzi sono ancora più abbordabili.

Sermoneta, il borgo vicino al giardino di Ninfa

Nel basso Lazio c’è un borgo davvero incantevole, Sermoneta. Si trova in provincia di Latina, a due passi dal mare e dai monti Letini. E’ uno dei borghi più belli d’Italia, dominato dal Castello Caetani, antica fortezza risalente al 1100.

Ma in questo piccolo centro dove il tempo sembra essersi fermato ci sono molte cose da vedere: oltre al Castello, l’Abbazia di Valvisciolo, che si dice fosse frequentata dai templari, risalente al VIII secolo; poi nel centro storico la Loggia dei Mercanti del 1400, la Cattedrale di Santa Maria del 1100 con il suo campanile alto ben 24 metri e la Chiesa di San Michele Arcangelo costruita su uno sperone di roccia.

Andare in primavera a Sermoneta è il momento ideale per godersi tutta la bellezza di questo luogo. Non solo. A due passi si trova quello che il New York Times ha definito il giardino più romantico del mondo: il Giardino di Ninfa. Ed effettivamente è un luogo meraviglioso: sulle rovine dell’antica città di Ninfa sorgono laghetti e una miriade di piante in fiore.

Spoleto, primavera spendendo pochissimo nella verde Umbria

Una natura stupefacente, tesori d’arte e borghi spettacolari. Benvenuti nella magnifica Umbria che in primavera dà il meglio di sé e vi accoglie con prezzi sempre più bassi di altre blasonate località. Uno degli angoli più belli dell’Umbria dove andare in primavera è Spoleto.

Città meravigliosa, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, circondata da colline. Da vedere il suo splendido Duomo, la cattedrale di Santa Maria, il ponte delle Torri e poi la Rocca Albornoziana da cui godere di uno spettacolo panorama. Nei dintorni le Cascate delle Marmore, il lago di Piediluco e le fonti del Clitunno un’oasi di pace imperdibile in primavera.

Andare in vacanza in primavera in Italia costa davvero pochissimo se andate in queste mete low cost e bellissime.