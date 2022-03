La novità dei voli low cost per Venezia a primavera: l’offerta imperdibile di Wizz Air. Tutte le informazioni utili.

Continuano a uscire le offerte di voli low cost per la bella stagione e le prime vere vacanze dell’anno nuovo, quelle di primavera e soprattutto Pasqua.

Le compagnie aree lanciano nuove rotte, aumentano le frequenze con quelle già esistenti e soprattutto promuovono biglietti a prezzi super scontati.

Qui vi segnaliamo l’ultima promozione dalla compagnia low cost ungherese Wizz Air che proprio per la stagione primaverile ha lanciato offerte sui suoi voli per Venezia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost per Venezia a primavera: l’offerta di Wizz Air



Una bella vacanza di primavera a Venezia, magari a Pasqua? È sicuramente un’ottima idea. In questa stagione la Città lagunare è stupenda, con le giornate che si allungano, le temperature miti e le giornate soleggiate, soprattutto niente afa né zanzare come in estate. La presenza di turisti, sebbene non mancherà, dovrebbe essere meno asfissiante.

Partite dunque per la bella Venezia, che si sta preparando a dare di nuovo il benvenuto ai turisti dopo due anni di pandemia. Anche se vivete lontano dalla città, potete raggiungerla facilmente e soprattutto spendendo poco grazie alle nuove offerte di Wizz Air.

La compagnia low cost, infatti, ha appena messo a disposizione, per un solo giorno, biglietti con lo sconto fino al 25% per volare fino alla Città lagunare. Affrettatevi dunque!

La nuova promozione flash sale e last minute è stata lanciata alla mezzanotte di oggi, lunedì 14 marzo e sarà valida fino alle 23.59 sempre di oggi. Avete ancora alcune ore di tempo per acquistare il vostro biglietto. I posti in aereo disponibili sono ben 50.000. Cosa state aspettando?

Lo sconto del 25% sui voli Wizz Air per Venezia si applica alla tariffa base, escludendo tasse e costi amministrativi. Inoltre, precisa la compagnia, è valido solo per alcuni voli da e per Venezia che trovate sul portale ufficiale wizzair.com e sulla app mobile WIZZ della compagnia aerea. La promozione si applica solo ai biglietti acquistati tramite sito o app.

Per usufruire dello sconto sui voli Wizz Air per Venezia è necessario aver completato il viaggio entro il 30 aprile 2022.

Insomma, è vero, avete un periodo di tempo limitato per utilizzare il vostro volo a prezzo scontato e ancora meno per acquistarlo, ma è la promozione ideale per chi stava organizzando un viaggio a Venezia tra marzo e aprile e non aveva ancora prenotato il volo. Un’occasione last minute da non perdere. Sottolineiamo anche che nel periodo valido per viaggiare (fino al 30 aprile) sono incluse anche le vacanze di Pasqua. Infatti la domenica di festività sarà il 17 aprile. Correte a prenotare il vostro volo.