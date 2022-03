By

Le ultime notizie sulla spiaggia La Pelosa a Stintino: tornano biglietto e numero chiuso. Cosa bisogna sapere.

Per la prossima estate tornano il numero chiuso e il biglietto a pagamento per accedere alla spiaggia La Pelosa di Stintino, in Sardegna, una delle più belle d’Italia e d’Europa.

La spiaggia è molto frequentata in estate e per preservarne l’ambiente delicato è stato necessario introdurre tutta una serie di regole di accesso, tra cui il numero chiuso. Questo provvedimento è stati confermato anche per la prossima stagione.

Spiaggia La Pelosa a Stintino: tornano biglietto e numero chiuso

Il numero chiuso per accedere alla spiaggia della Pelosa a Stintino era stato introdotto per al prima volta nell’estate del 2020, in via sperimentale. Ora è stato confermato dal Consiglio comunale della città sarda che ha approvato la decisione della Giunta.

Dalla prossima estate, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, la spiaggia La Pelosa sarà aperta a un numero massimo di 1.500 persone al giorno che pagheranno un biglietto di 3,50 euro. Il costo del biglietto è rimasto invariato, così come il numero di accessi giornalieri.

La spiaggia sarà a numero chiuso dalle 8.00 alle 18.00. Dunque, alla mattina presto e alla sera non ci saranno limitazioni per bagni o passeggiate all’alba e al tramonto.

La regola del numero chiuso prevede alcune eccezioni: i bambini sotto i 12 anni e le persone che si recano nella spiaggia per motivi di lavoro non saranno inclusi nel numero dei 1.500 ingressi giornalieri.

Il biglietto di 3,50 euro per accedere alla spiaggia La Pelosa si paga online. Nel biglietto è incluso l’accesso ai servizi igienici e alle docce. Inoltre, come negli anni precedenti, sarà vietato fumare in spiaggia.

L’accesso a numero chiuso permette di salvaguardare l’ambiente della spiaggia ma consente anche una fruizione migliore per gli utenti, evitando l’affollamento degli anni precedenti. Infatti, sempre più turisti comprendono e apprezzano questa scelta.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Stintino (pagina ancora aggiornata al 2021): https://www.comune.stintino.ss.it/ente/avvisi/514