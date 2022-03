I migliori laghi del centro Italia: perfetti per respirare la primavera

By

L’ideale per ammirare l’arrivo della primavera è di organizzare una gita fuori porta all’insegna della natura: ecco i migliori laghi del centro Italia.

La primavera non può essere ammirata solamente da grandi giardini fioriti, ma si respira benissimo anche organizzando una gita al lago. Questa destinazione è perfetta per chi vuole staccare e godersi un po’ di relax, tra il fruscio delle foglie e la calma tipica di questa ambientazione. Se volete qualche idea, non perdetevi i migliori laghi del centro Italia, sono destinazioni accessibili a tutti e vi faranno rigenerare.

Il lago è una di quei luoghi che richiama dentro di sé una calma primordiale, ecco perchè sono molti durante la vacanze di primavera a scegliere questa destinazione.

I laghi più belli del centro Italia: un vero toccasana

Non solo spiagge e verdi colline, nel Centro Italia ci sono dei laghi meravigliosi, luoghi incantati e perfetti per ritagliarsi un momento di calma e relax.

Fiastra

Pilato

Bolsena

Trasimeno

Fiastra: un’oasi di pace da vivere in primavera

Il Lago di Fiastra è situato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ed è caratterizzato da un tipo di acqua particolarmente limpida, un vero e proprio tesoro liquido che vi cullerà dentro al vostro pomeriggio tranquillo, all’insegna della natura. Ci sono aree attrezzate in questa zona con lettini e ombrelloni, tutto richiama alla serenità. C’è anche una comoda pista ciclabile, possibilità di mangiare e noleggiare anche un pedalò e delle barche.

Pilato: un lago misterioso e unico

Ma oltre al lago di Fiastra, rimanendo nella zona centrale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, proprio sul Monte Vettore, possiamo trovare un lago molto suggestivo: il Lago di Pilato. È l’unico lago naturale delle Marche che conserva il sé un fascino unico.

Bolsena: il lago vulcanico più grande d’Europa

Spostiamoci in una zona incantata: la Tuscia di Viterbo. Il Lago di Bolsena è vulcanico ed è uno dei più grandi d’Europa, vanta anche una storia corposa: 300 mila anni. È una destinazione ideale per trovare un po’ di benessere, questo è possibile grazie alle piscine termali, ma oltre all’aspetto naturale è una zona colma di attrazioni culturali da non perdere.

Trasimeno: il lago più grande del centro Italia

Invece proprio tra le colline della regione Umbria e le verdeggianti valli della Toscana abbiamo uno dei laghi più vasti del centro Italia: il Lago Trasimeno.

Destinazione perfetta per riprendersi il mancato benessere che ci viene sottratto dalla vita di tutti i giorni. Oltre al benessere dato da questa fetta di natura è anche un posto che offre delle vere e proprie coccole ai visitatori, grazie al numero di Hotel con servizi spa e Centri termali.