La focaccia di Genova: dove trovare i migliori panifici

Non si può venire a Genova e non mangiare la focaccia. La “fugassa” come si chiama in dialetto genovese si sa, è una delle pietanze più gustose.

Che sia alla cipolla, classica, pizzata, con la polenta o con le patate, la focaccia è sempre buona e merita di essere provata, anche pucciata nel cappuccino. Sapete che la colazione tipica ligure è proprio la focaccia pucciata nel cappuccio? Ma quali sono le più buone: scopriamole insieme.

I migliori cinque panifici genovesi dove provare la focaccia

Antico Forno della Casana – Vico della Casana, 17r

Vico della Casana, 17r Pan Per Focaccia – Via San Lorenzo, 22r

Via San Lorenzo, 22r Panificio Mario – via San Vincenzo, 61r

Patrone – via di Ravecca, 72r

Pic – Nik – Via Antonio Gramsci, 73

Le tradizioni dell’Antico Forno della Casana

L’Antico Forno della Casana si trova in pieno centro storico e sforna un’ottima focaccia che non faticherai a trovare calda visto il continuo ricambio. Qui sono molto buone anche le tipiche torte salate genovesi. Il forno, infatti, ha una parte dedicata alla gastronomia e una alla pasta fresca.

Pan Per Focaccia

A pochi passi dalla Cattedrale si trova Pan Per Focaccia, un locale che fa sia servizio bar sia forno. A me, personalmente, la fügassa di questo forno piace molto perché è sottile e unta al punto giusto!

Le golosità del Panificio Mario