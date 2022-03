Anche a Fuengirola si ripete il tipico paesaggio di molte cittadine della Costa del Sol della Spagna del Sud: il viale con le palme a ridosso del mare, la spiaggia lunghissima e super-attrezzata, i palazzoni con hotel e appartamenti a ridosso delle spiagge. Anche in questo caso, tutto a buon prezzo e per questo scelto da ragazzi di tutta Europa che a Fuengirola passano le loro estati. Le spiaggie più belle si trovano fuori dal centro storico e si susseguono per 8 chilometri: tra queste meritano una visita Los Boliches, La Campana, Torreblanca e Las Gaviotas. Per chi non ama passare tutta la giornata al mare, pochi chilometri fuori dal centro c’è lo zoo, un parco acquatico e il Parco Fluviale Sohail ideale per una giornata di divertimento a contatto con la natura.

Ti è venuta la voglia di partire? Se cerchi un posto caldo la Costa del Sol potrebbe fare proprio per te!