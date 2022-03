I 4 motivi per visitare il Ticino questa primavera: rimarrete incantati

Se vogliamo organizzare un viaggio per questa primavera, ma non vogliamo spostarci troppo: la destinazione ideale è il Ticino.

La primavera è alle porte e se vogliamo trovare un luogo che celebri questa stagione coloratissima, ma che sia anche a portata di mano: la soluzione è il Ticino.

Questa località offre delle meravigliose passeggiate in giardini ricchi di fiori, ed è possibile anche ammirare il panorama su un’altalena enorme, per non parlare dei boschi. Il Ticino in primavera è una vera e propria celebrazione della natura.

Durante la primavera il Ticino esplode in un susseguirsi di colori e profumi che conquistano chiunque passi. Il clima mite, il sole alto, tutto in questo luogo canta alla natura.

La primavera in Ticino: cosa vedere

Vediamo nel dettaglio dove possiamo andare per ammirare ancora di più il rinnovarsi della terra in questa specifica stagione: di attività da fare ce ne sono diverse, scopriamo le migliori.

Il parco botanico del Gambarogno

Locarno

Parco San Grato

Valle Onsernone

Il parco botanico del Gambarogno

Il parco botanico del Gambarogno, è uno scenario coloratissimo del Lago Maggiore in questa stagione. qui potremmo ammirare diverse e attese fioriture. Con i suoi 20000 metri quadrati di giardino, conta quasi 1000 varietà di camelie e 800 di magnolie, azalee, peonie e rododendri. Nel periodo che va da metà marzo a metà creano degli scenari unici.

Locarno e l’incanto della primavera

Ma non fermiamoci solo al giardino botanico, anche a Locarno ci sono tantissime fioriture, in particolare le camelie che nelle passeggiate arricchiscono il tragitto. Qui abbiamo una superficie di 10000 metri quadrati e le varietà di questo fiore in questo periodo creano una sorta di incanto nei viaggiatori.

Parco San Grato: il mondo visto da un’altalena gigante

Come anticipavamo il Ticino è la destinazione ideale per assistere alla rinascita della natura e in tal senso abbiamo un’altra tappa: il Parco San Grato. Questo luogo si affaccia direttamente sul Lago di Lugano e abbiamo una varietà di fiori incredibili: dalle azalee, rododendri e conifere. Inoltre proprio qui possiamo ammirare lo scenario da un luogo inedito: un’altalena gigante, creata grazie al progetto Swing the World. Un modo di vedere decisamente originale e da ricordare.

Valle Onsernone: un bagno nel bosco

Si sa, in primavera è anche tempo di trekking e le escursioni, sono i modi migliori per fare un’immersione nella natura, quella più selvatica e primordiale. A tal proposito dovreste conoscere la pratica del Shinrin-yoku, noto anche come bagno nella foresta, esperienze non solo incredibili ma che vi rimettono in pace con il mondo e di questi tempi ne abbiamo proprio bisogno. Segnaliamo tra i boschi imperdibili quelli della Valle Onsernone, ritenuti uno dei luoghi più selvaggi.

Il Ticino non si risparmia per quanto riguarda le bellezze naturali e si sa che il periodo migliore per ammirare la fioritura della natura è proprio la primavera. Queste tappe risveglieranno anche i vostri sensi per quanta bellezza offrono.