Ecco i 5 borghi sul mare della Campania da visitare a primavera. Dove andare e cosa vedere.

La primavera è vicina, nonostante un inverno in ritardo che non se ne vuole andare. Questo è il momento per organizzare i viaggi, i weekend e le vacanze brevi della bella stagione, prima delle grandi vacanze dell’estate.

Con le giornate che si allungano, le temperature miti e i ponti di primavera, soprattutto le vacanze di Pasqua che quest’anno saranno a metà aprile, conviene approfittare per un bel viaggio all’aria aperta. Una destinazione ideale di primavera è il mare. Anche se è ancora presto per le attività balneare, per fare il pieno di iodio e prendere il primo sole è l’ideale.

Le località di mare, poi, offrono tante attività e luoghi interessanti da visitare: buona cucina, cultura, arte e passeggiate. Visitare i borghi marinari è un’esperienza ancora più entusiasmante. Qui vi proponiamo i 5 borghi sul mare da vedere a primavera in Campania. Ecco dove andare.

I 5 borghi sul mare della Campania da visitare a primavera

Per le vostre vacanze di primavera vi proponiamo una selezione di borghi sul mare della Campania da visitare in questa stagione. Per forza di cose è una selezione limitata. Tutta la costa campana offre una infinità di borghi marinari bellissimi. Qui ve ne segnaliamo 5 imperdibili. Dopo i borghi da vistare nel Lazio, ecco i 5 borghi sul mare della Campania da visitare a primavera.

Santa Maria di Castellabate, Cilento (Salerno)

Sulla costa del meraviglioso Parco del Cilento, un borgo marinaro da visitare in primavera è Santa Maria di Castellabate. È la frazione principale Castellabate, comune sparso che comprende diverse località e il cui nucleo originario sorge sulle alture dell’immediato entroterra. Il borgo di Santa Maria è famoso per le sue spiagge, su tutte quelle di Marina Piccola, dove si affaccia Palazzo Perrotti con la torre Pagliarola. e dietro si trova Palazzo Belmonte. Appena fuori la spiaggia, invece, si trova il santuario di Santa Maria a Mare.

Corricella, isola di Procida (Napoli)

Uno dei borghi sul mare più belli della Campania e d’Italia è sicuramente Corricella, il borgo di pescatori dell’isola di Procida. Famoso per le sue case coloratissime e la banchina dove sono ormeggiate la barchette di pesca in legno, Corricella si affaccia sulla costa nord-orientale di Procida e sul suo agglomerato di case spicca il Santuario S. Maria delle Grazie Incoronata. Sull’altura che domina il borgo marinaro si trova il Castello con le fortificazioni medievali, la piazzetta centrale, l’Abbazia di San Michele Arcangelo, il cinquecentesco Palazzo D’Avalos e la chiesetta di Santa Margherita Nuova.

Procida è da visitare quest’anno perché Capitale Italiana della Cultura 2022, uno dei motivi per cui anche il National Geographic l’ha selezionata tra le mete da visitare nel 2022.

Acciaroli, Cilento (Salerno)

Conca dei Marini, Costiera Amalfitana (Salerno)

Positano, Costiera Amalfitana (Salerno)