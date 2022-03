Le fioriture in Italia da non perdere questa primavera

Se la primavera bussa con un po’ di timidezza quest’anno, non dobbiamo lasciarci sfuggire le fioriture più belle in Italia.

Abbiamo passato così tanti mesi rinchiusi dentro le nostre case, che ci meritiamo un bel ritorno all’aria aperta e su questa linea la primavera è la stagione ideale per tornare ad respirare un po’ di verde. Non c’è modo migliore di farlo che assistere alle fioriture più belle d’Italia. La primavera è sempre più vicina e già possiamo immaginare come sarà avvolgente in tutti i suoi colori e profumi.

Non serve neanche dirlo, ma il risveglio della natura è uno di quegli spettacoli che vale la pena assistere dal vivo. Scopriamo insieme le fioriture che proprio non possiamo perderci in questa primavera.

La primavera è in arrivo: queste sono le fioriture da non perdere

In questa coloratissima stagione tutta l’Italia si tingerà nel vero senso della parola, rendendo la nostra terra una tavolozza unica. Vediamo nel dettaglio i punti in cui le fioriture saranno stupende.

Villa Carlotta

Parco Burcina

Castello di Pralormo

Giardino dell'Iris Villa Carlotta: la fioritura delle camelie

La primavera si presenta in tutta la sua magnificenza a Villa Carlotta, nei pressi del Lago di Como, un luogo che vede convivere serenamente natura e uomo da tantissimi anni. Il giardino botanico rende questa zona una perla verde e in questa stagione si può assistere alla strabiliante fioritura delle camelie. Esperienza che non passa inosservata perchè il giardino si colora interamente.

Parco Burcina e la sua valle dei rododendri