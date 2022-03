Dove vive Sharon Stone, la diva di Hollywood nata in primavera

Proprio ieri, Sharon Stone ha festeggiato il suo compleanno. La diva di Hollywood è una delle più amate al mondo, ma sapete dove vive? Ecco dove si trova la sua dimora da sogno.

Una vera e propria icona del cinema internazionale, Sharon Stone, una delle attrici più amate e premiate di Hollywood. Ieri, 10 marzo, ha compiuto gli anni che non scalfiscono per niente la sua bellezza e professionalità.

La star vive la sua vita negli Stati Uniti D’America, in una villa meravigliosa dove si è trasferita molti anni fa. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla casa da urlo di Sharon Stone.

Sharon Stone, dove vive la diva di Hollywood

La casa dove vive Sharon Stone si trova a Los Angeles, la città californiana che la maggior parte di vip e attori sceglie per la propria dimora. La villa che ha trovato è stata letteralmente una via di fuga per l’attrice, soprattutto quando l’ha acquistata 25 anni fa.

Dopo il suo ruolo da protagonista nell’appassionato thriller Basic Instinct nel 1992, Sharon Stone vincitrice del Golden Globe ha scoperto che la sua casa precedente, un posto modesto con poca sicurezza, non era del tutto attrezzata per allontanare i suoi fan più fomentati.

Fortunatamente, la nuova casa che ha trovato in un attimo è diventata il luogo perfetto per far crescere la sua carriera, la sua famiglia e soprattutto per l’interior design.

La sua villa meravigliosa si trova a Beverly Hills, città nella contea di Los Angeles, famosa anche per i suoi tour tra le case delle star di Hollywood. Dalle foto che girano online, vediamo che la casa della Stone ha un soggiorno che presenta uno splendido camino, un pianoforte a coda e un lampadario abbagliante. Ci sono anche divani Minotti, splendidi pavimenti in legno e porte e finestre ad arco giganti per far entrare la luce del sole dal suo splendido cortile.

A proposito, il suo cortile è adornato con alberi, vasi di fiori e viti che strisciano lungo il lato della casa. Comprende anche una lussuosa area salotto, che contiene un divano glamour e un altro lampadario.

Insomma, una vera e propria casa da grande star di Hollywood, che ancora ama il suo lavoro e il luogo dove vive da più di vent’anni.