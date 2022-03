Borghi più belli d’Italia: i nuovi centri premiati, tra storia e bellezza

I Borghi più belli d’Italia: ecco i nuovi centri premiati, tra storia e bellezza. Tutte le informazioni utili.

Si arricchisce la lista dei Borghi più belli d’Italia, associazione che racchiude piccoli centri di interesse storico artistico e con un’offerta turistica di qualità.

A fine febbraio, 8 nuovi borghi italiani sono entrati nell’elenco, portando il numero complessivo a 334 piccoli centri aderenti all’associazione. Nuovi ingressi che arricchiscono l’offerta e confermano il valore culturale, paesaggistico e turistico dei borghi italiani. Ecco chi sono i nuovi entrati.

Borghi più belli d’Italia: i nuovi centri premiati

Alla scoperta dei nuovi Borghi più belli d’Italia. La lista dei piccoli centri di pregio e con un’offerta turistica di qualità si arricchisce di 8 nuovi borghi, situati in varie regioni italiane. U patrimonio di eccezionale valore, da salvaguardare e da promuovere. Per un turismo slow e fuori dalle mete più battute ma non per questo minore.

Uscire dai percorsi tradizionali e andare alla scoperta di un’Italia di provincia, fatta di piccoli comuni rurali e borghi antichi, è un’esperienza che permette di scoprire le nostre radici storiche e culturali. Un’Italia più autentica e riservata, dove il tempo sembra essersi fermato.

Per entrare a far parte della prestigiosa associazione dei Borghi più belli d’Italia è necessario soddisfare ben 72 parametri, che comprendono l’integrità del tessuto urbano, l’armonia architettonica, la vivibilità del borgo, la qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato e i servizi al cittadino. Ogni borgo paga una quota associativa annua e in cambio riceve la promozione della sua offerta turistica da parte dell’associazione e l’inserimento in eventi e iniziative di importanza nazionale

Bagnara di Romagna (Ravenna) – Emilia Romagna

Gesualdo (Avellino) – Campania

Ingria (Torino) – Piemonte

Rosazza (Biella) – Piemonte

Varzi (Pavia) – Lombardia

Deiva Marina (La Spezia) – Liguria

Miglionico (Matera) – Basilicata

Lollove (Nuoro) – Sardegna

Per ulteriori informazioni: borghipiubelliditalia.it