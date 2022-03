Pechino Express 2022, prima tappa: i luoghi che visiteranno i concorrenti

Stasera va in onda la prima puntata di Pechino Express: quali sono le città e le mete che vedremo nella prima tappa?

Finalmente ci siamo. Gli appassionati di viaggi e del programma Pechino Express questa sera potranno godersi la prima puntata in onda su Sky e in streaming su NOW TV. Ormai lo sappiamo, il percorso dei concorrenti si snoderà lungo quella che è stata definita come la Rotta dei Sultani.

Si tratta di 226 chilometri in Cappadocia in cui i partecipanti potranno usufruire di un solo euro al giorno e per spostarsi dovranno fare affidamento unicamente sulla disponibilità della gente del posto. Vediamo allora quali sono le location e le città che vedremo questa sera nella prima tappa della prima puntata di Pechino Express.

Le città e i paesi della prima tappa di Pechino Express 2022

Il viaggio delle dieci coppie di concorrenti si svolgerà tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Questa sera partiremo da Mustafapasa, un piccolo paese nel cuore della Cappadocia nella Turchia Centrale. Vedremo un paesaggio affascinante, con tante pianure aride, ma emozionanti e costellate da realtà abitative minuscole, ma piene di vita.

I concorrenti di Pechino Express, capitanati come sempre da Costantino della Gherardesca tramite svariate prove andranno a scoprire le usanze locali e la cultura del posto. Da Mustafapasa si sposteranno verso la città sotterranea di Mazi per poi arrivare a Sultanhani dove si chiuderà la prima tappa.

Le coppie concorrenti di Pechino Express 2022

Siete pronti per partire con Pechino Express? Rivediamo le coppie in gara:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri: “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara: “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini: “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio: “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti: “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale: “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone: “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes: “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi: “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni: “Mamma e Figlia”.

Ora siamo veramente pronti! Stasera seguirete il viaggio in Cappadocia sulla Rotta dei Sultani di Pechino Express?