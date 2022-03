Guida ai Castelli della Danimarca: alla scoperta di fortezze e residenze reali. I luoghi imperdibili.

Tra le meraviglie architettoniche da visitare in Europa, i castelli occupano un posto speciale. Fortezze e rocche con torri e torrioni, mura imponenti ma anche strutture residenziali con palazzi fortificati.

La Danimarca è uno dei Paesi europei con i castelli più affascinanti. Dopo avervi proposto la guida generale del Paese e delle città da visitare, qui vi proponiamo la guida ai castelli della Danimarca. Tra fortezze, manieri e palazzi storici, immersi nella natura o come baluardi sul mare, ecco i castelli da visitare.

Guida ai castelli della Danimarca: quelli da vedere

Vi abbiamo raccontato la Danimarca, la sua storia e le sue bellezze paesaggistiche e culturali. Una terra ricca di cultura che conserva con orgoglio la memoria del proprio passato e allo stesso tempo proiettata verso il futuro. Con città contemporanee e tolleranti, come la capitale Copenaghen, una vivace scena artistica, le eccellenze gastronomiche e l’attenzione all’ecologia, la Danimarca è una meta per tutti.

In questo articolo vi segnaliamo i principali castelli della Danimarca, tra residenze reali e fortezze storiche. Scopriamo insieme quelli più belli, da non perdere.

Castello di Kronborg

Il castello danese più famoso al mondo è sicuramente quello di di Kronborg (Kronborg Slot), ad Elsinore (Helsingør). Detto anche castello di Eslinore. La sua fama si deve alla tragedia di Amleto, che William Shakespeare ha ambientato qui. Il castello si trova a circa 40 km a nord di Copenaghen, sull’isola di Selandia (Sjælland) e sorge sul mare, affacciato sullo stretto con la Svezia, da cui dista appena 4 km. Il castello fu costruito nell’anno 1420 dal re Eric di Pomerania, per controllare il passaggio delle navi nello stretto e riscuotere un pedaggio d’accesso o d’uscita dal Mar Baltico. Il nome di Kronborg gli venne dato più tardi, nel 1585, quando fu fatto ricostruire da Federico II di Danimarca, diventando uno dei castelli rinascimentali più importanti del Nord Europa, dal 2000 bene protetto dall’Unesco.

All’interno del castello di Kronborg c’è la statua di Ogier il Danese, un eroe leggendario di origine medievale, raffigurato mentre dorme e che secondo la leggenda si sveglierà solo quando la Danimarca sarà in pericolo, per difenderla.

Castello di Rosenborg

Il bellissimo castello di Rosenborg si trova nel cuore di Copenaghen, circondato dai magnificenti Giardini Reali, che con la fioritura di primavera diventano spettacolari. Il castello è stato costruito per volere del re Cristiano IV di Danimarca agli inizi del XVII secolo, secondo lo stile rinascimentale danese, opera dell’architetto reale Bertel Lange e successivamente ampliato. All’interno si trova la magnifica Sala dei Cavalieri, realizzata con marmi pregiati, con una volta a botte stuccata e grandi arazzi appesi alle pareti. Realizzata come sala da ballo, è stata utilizzata per i ricevimenti reali e poi utilizzata come Sala del Trono. Il castello di Rosenborg è stato la residenza della Famiglia reale danese fino al 1720. Oggi ospita il Museo delle Collezioni Reali Danesi, con i gioielli della Corona, tra cui la splendida corona di Cristiano IV, del 1596.

Castello di Frederiksborg

Un magnifico castello da non perdere è quello di Frederiksborg. Sorge su tre isolotti del lago di Hillerød, nella parte settentrionale di Selenadia, non lontano da Eslinore. Il castello-palazzo è circondato dall’acqua e da stupendi giardini. Anche il castello di Frederiksborg è stato fatto costruire dal re Cristiano IV, secondo lo stile rinascimentale olandese nel 1600. Sorge sul precedente castello residenza di Federico II, padre di Cristiano. Si tratta del più grande castello rinascimentale della Scadinavia. Nel 1859 il castello fu quasi interamente distrutto da un gravissimo incendio. Venne poi ricostruito come era in origine grazie al sostegno di Jacob Christian Jacobsen, fondatore della birreria Carlsberg. Oggi il castello di Frederiksborg ospita il Museo di Storia Nazionale Danese.

Castello di Dragsholm

Il Castello di Dragsholm è uno dei più antichi della Danimarca, risale al 1215 e sorge sulla parte Nord-est dell’isola di Selandia, nella penisola di Odsherred. ICon le facciate interamente dipinte di bianco, il castello è molto cambiato nel corso degli anni, dall’originaria strutture medievale all’attuale barocca. Gli interni sono in stile romantico ottocentesco. Secondo alcune leggende, il castello sarebbe abitato da tre fantasmi. Chi non crede ai fantasmi, o vuole provare l’ebbrezza di incontrarli può dormire qui, nell’hotel ospitato nel castello. C’è anche un raffinato ristorante.

Castello di Egeskov

Nella nostra guida ai castelli della Danimarca non possiamo non proporvi quello di Egeskov, bellissimo esempio del Rinascimento danese. Sorge in mezzo ad un laghetto nei pressi della cittadina di Kværndrup, nel sud dell’isola di Fionia (Fyn). Il nome Egeskov significa “foresta di querce” e farebbe riferimento alle fondamenta del castello, realizzate con migliaia di pali in legno di quercia, c’è anche una leggenda secondo cui per realizzarle fu utilizzato il legno di un’intera foresta. Il castello è proprietà privata, ma aperto ai visitatori. All’interno ci sono stanze sontuosamente arredate. Il castello di Egeskov ospita numerose mostre. Anche qui circolano storie di fantasmi. Nel parco del castello ci sono quattro labirinti realizzati con alberi, di cui tre aperti al pubblico.

Castello di Rosenholm

Ancora un castello sull’acqua è quello di Rosenholm, situato nella Danimarca continentale nei pressi della città di Århus. Si tratta del più antico castello privato, posseduto dalla famiglia Rosenkrantz, una delle più antiche e famose di Danimarca. Nome ripreso in Amleto da Shakespeare, che ha chiamato Rosencrantz uno dei suoi personaggi, amico del principe di Danimarca. Il castello di Rosenholm fu costruito nel 1559 dal nobile danese Jørgen “George” Rosenkrantz, ispirandosi allo stile rinascimentale italiano. Il castello è stato successivamente ampliato e modernizzato nel XVIII secolo in stile barocco. Bellissimo anche l’ampio giardino barocco con viali simmetrici e un raro gazebo del 1560, chiamato Pirkentavl.

Castello di Nyborg

Il castello di Nyborg sorge sull’isola di Fionia, nell’omonima città affacciata sullo stretto di Storebælt, da cui parte il ponte di collegamento con Selandia. La sua costruzione risale alla fine del XII secolo ed è parte delle fortificazioni che i re danesi realizzarono a difesa del Grande Belt (Storebælt). Anche questo castello è circondato da un fossato. E’ stato ristrutturato a inizio Novecento e oggi ospita un museo.

Castello di Koldinghus

Un’altra importante fortificazione della Danimarca è il Castello di Koldinghus, sulla penisola dello Jutland, nella città di Kolding, vicino all’omonimo fiordo. Il castello aveva il compito di proteggere il Regno di Danimarca dal Ducato tedesco di Schleswig. Fu costruito nel 1268. Dell’antica struttura non è rimasto molto. Il castello è stato pià volte ristrutturato nel corso dei secoli, la parte più antica giunta ai nostri giorni è quella risalente al XV secolo. Nel XVI secolo, invece, il castello è stato ristrutturato in stile rinascimentale. All’interno sono custodite opere d’arte e oggetti di artigianato antico. È una meta turistica molto popolare.

