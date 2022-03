By

Il 19 marzo si avvicina e la festa del papà bussa alle porte, ma tutti i figli cosa possono organizzare per trascorrere una giornata speciale con i propri papà? Ecco qualche idea!

La festa del papà è legata tradizionalmente alla celebrazione della festa di San Giuseppe, e dato che capita agli sgoccioli dell’inverno è sempre stata l’occasione per godere del primo sole di primavera, tra uscite fuori porta, montagna e mare è l’occasione giusta per uscire di casa.

Festa del papà: cinque idee speciali

Si sa, i ragazzi vogliono fare sempre qualcosa di super emozionante, o comunque di avventuroso. In Italia ogni regione offre qualcosa, vediamo insieme:

Un gita in montagna: li puoi fare ovunque, ma in particolare in Piemonte

Gita al parco avventura: Gardaland, Rainbow, Mirabilandia

Gita al lago con escursione in canoa: lago di Como o lago di Garda

Trekking: il terminio

Serata al cinema: il cinema Vittoria a Modena è un piccolo museo del film

Parco del Valentino a Torino per la festa del papà

Se vivi a Torino o nelle zone limitrofe quale occasione migliore per organizzare un pic nic nei maestosi giardini del parco Valentino. Un bella bicicletta e su in sella per riscoprire i colori della primavera. Tra l’altro i papà sportivi amano avere la compagnia dei figli quando si dedicano all’attività fisica, soprattutto quando la praticano nel parco e all’aria aperta.

Adrenalina per il 19 marzo

Rainbow a Roma, Mirabilandia a Ravenna, Gardaland a Castel Nuovo di Garda sono tanti i parchi gioco in Italia che possono accoglierci per mettere alla prova la paura dei ragazzi. Per i papà e i bambini più coraggiosi la soluzione ideale è vivere una giornata di avventure, in piena sicurezza, tra ponti sospesi, liane, passerelle di legno e divertenti strategie.

Gita al lago di Como

Sono tantissimi gli splendidi laghi che rendono i nostri paesaggi pittoreschi e incantevoli e con l’arrivo della bella stagione una capatina al lago potrebbe essere un’ottima idea per scrollarvi di dosso il freddo invernale…Se siete in Lombardia potreste visitare la zona del Manzoni. Partire da Como e con il battello andare a Lecco e Varenna potrebbe essere il modo per riscoprire vecchie storie e scoprire nuovi posti anche con una bella canoa.

Serata al cinema

Se papà è un tifoso sfegatato sarà felice di trascorrere un pomeriggio con il proprio figlio in tribuna a esultare per la sua squadra del cuore e, se perderà poco importa dopo le ore trascorse insieme. Oppure se vi piace vedere film d’animazione la vostra giornata perfetta prevede due poltrone e tanti pop corn, e perché no, a seguire una partita a bowling con una sfida all’ultimo strike.

Insomma per la festa del papà le idee sono davvero tante, prendi spunto da qui!