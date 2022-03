Finalmente le giornate si allungano, il clima è mite e parte la fioritura. Ogni località ancora più affascinante. Visitiamo le migliori città europee da scoprire in questa incantevole stagione dell’anno.

In Europa sono tante le città che in primavera si colorano dei colori pastello. I tulipani in Olanda, gli alberi di pesco a Berlino e le praterie in Austria. C’è l’imbarazzo della scelta, basta prendere un biglietto e partire.

I tre posti più belli d’Europa dove vedere la fioritura

Brema, tra azalee e rododendri

I viallgi dei Mulini a vento di Amsterdam

Copenhagen con i verdi parchi e le crociere sui canali

Brema: la fioritura del Rhododendron-Park

La primavera a Brema inizia ad Aprile e sorprende con la fioritura del Rhododendron-Park, vasto giardino botanico che vanta una notevole collezione di azalee e rododendri. 46 ettari di parco dove godersi la primavera tra laghetti, percorsi a piedi o in bici e aree gioco.

Zaanse Schans: il villaggio vicino Amsterdam

Il villaggio di Zaanse Schans è una piccola comunità di 40 case a nord-est di Amsterdam, sul fiume Zaan; per la precisione si trova a Zaandam, nella municipalità di Zaanstad. Nei secoli scorsi in questa regione i mulini a vento costituivano il motore dell’economia ed erano utilizzati per diversi scopi. Nel periodo di maggiore attività se ne contavano oltre 700. Tutto qui intorno ci sono enormi distese di giardini pieni di tulipano che rendono ancora più suggestivo il posto durante la fioritura primaverile.

Copenhagen: la capitale eco-friendly

Dà il meglio di sé in primavera anche Copenhagen, capitale eco-friendly dove spostarsi in bicicletta per un favoloso tour alla scoperta delle mete più iconiche quali la Sirenetta, il Castello di Rosengorb e i colorati palazzi sui canali. Al tiepido sole è poi meraviglioso godersi le giornate nei verdi parchi della città: i Giardini Tivoli, il Kongens Have e il Frederiksberg Have.

Queste sono le tre città europee più belle da visitare per la fioritura in primavera, scegli la tua preferita!