Prezzi della benzina alle stelle in Italia: ma c’è una città dove costa 1 euro di meno. Ecco qual è e perché

Viaggiare in auto sta diventando un lusso per pochi. Già perché con il prezzo della benzina alle stelle che ha superato ormai quota 2 euro e 200 al litro, con picchi anche di 2400, fare il pieno costa davvero tantissimo. Ma è ovunque così in Italia o ci sono luoghi dove costa meno fare benzina?

La mappa dei prezzi della benzina in Italia ci suggerisce che ci sono delle regioni dove mediamente il prezzo al litro è più basso, ma c’è una città in Italia dove addirittura il prezzo al litro è bassissimo, circa 1 euro in meno, ovvero costa 1.300 al litro. Possibile? Sì. Ecco dove questo succede e perché.

Dove costa meno la benzina in Italia: le regioni più economiche

Sul prezzo che paghiamo al distributore quando facciamo benzina paghiamo diverse voci: dal costo del carburante, alle accise, all’iva. Anzi sono soprattutto queste due voci a pesare di più.

I rincari energetici e la guerra in Ucraina stanno facendo lievitare il prezzo della benzina che in pochissimi giorni ha sfondato i 2 euro e viaggia verso i 2.50 euro al litro. Una faccenda preoccupante che potrebbe avere delle ripercussioni gravissime con il fermo degli autotrasportatori, dei pescherecci e di molte aziende. E una faccenda preoccupante per le tasche degli automobilisti.

Una situazione che ha spinto a chiedersi: dove costa meno la benzina? Per saperlo ci sono delle app che riportano i prezzi dei distributori di tutta Italia permettendo di vedere nel luogo dove ci si trova quali sono i costi praticati dai gestori nelle vicinanze.

Generalmente i distributori fuori dai grandi centri abitati hanno prezzi più bassi, così come quelli della rete autostradale hanno generalmente prezzi più alti. Ma in questo corsa al rincaro la differenza si è un po’ abbassata.

Nella mappa delle regioni risulta che l’Abruzzo, la Campania e il Veneto hanno prezzi mediamente più bassi che nel resto d’Italia.

La città dove la benzina costa meno in Italia

Se nel resto d’Italia i distributori si fronteggiano su una battaglia al centesimo, c’è una città dove la benzina costa ben 1 euro in meno al litro. La città dove fare il pieno costa ancora pochissimo è Livigno, splendida località turistica della Lombardia, sulle montagne in provincia di Sondrio.

A Livigno la benzina costa appena 1.36 euro al litro, il diesel 1.25. Mentre nel resto d’Italia il prezzo medio è 2.25. Incredibile vero? Il perché di questi prezzi così bassi è presto detto: a Livigno non si paga l’Iva, né l’accise in quanto è una zona extradoganale. Questo status speciale ha permesso prezzi bassi sulla benzina (e su ogni bene non soggetto ad Iva) da sempre, ma la differenza si nota ancora di più in un periodo come questo di crisi energetica.

Dove si trova Livigno, la città dove costa poco la benzina

Livigno si trova a pochissima distanza dal confine con la Svizzera, a 1816 metri di altitudine nel cuore dell’Alta Valtellina. Per la sua posizione non fa geograficamente parte dell’Italia, ma lo è politicamente, sebbene goda di una condizione di zona extradoganale.

Uno status speciale concesso già nel medioevo dalla Contea di Bormio e ribadito in legge dello Stato Italiano nel 1910. Questo fa sì che non si paga l’Iva su nessun bene ed i prezzi sono dunque molto più bassi rispetto al resto d’Italia.

I prezzi convenienti di Livigno attirano migliaia di persone che vengono a fare acquisti e il pieno di benzina. Ma soprattutto Livigno attira migliaia di turisti per le sue bellezze paesaggistiche.

Si trova infatti nelle Alpi nella Val di Livigno e vanta innumerevoli impianti sciistici con piste fino a 2800 metri rendendola una delle località invernali più apprezzate in Italia. Tanto che è una delle 3 località montane più visitate assieme a Castelrotto e Selva di Val Gardena.

Livigno è molto apprezzata anche in estate: perfino nei mesi più bollenti le temperature qui sono sempre piuttosto fresche e piacevoli. Inoltre la particolare conformazione della sua zona che le è valso il soprannome di ‘Piccolo Tibet‘ per via degli altopiani circondati da montagne, lo rende ideale per passeggiate a piedi o in bici.

Ora che sapete che il posto dove fare benzina costa meno è anche un posto splendido dove andare in vacanza, avete un motivo in più per andare a Livigno!