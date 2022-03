La primavera è ormai alle porte e quale miglior periodo per organizzare dei viaggi fuori porta? Ecco le destinazioni migliori che consigliamo per trovare relax e divertimento in questa stagione.

La primavera è una stagione amata da molti, soprattutto per i ponti e le festività che si susseguono, come Pasqua o il 25 aprile. Ecco perché in questo periodo si possono fare tanti viaggi stupendi, in Italia o all’estero.

Questo periodo dell’anno è ideale per molte destinazioni, soprattutto per il clima mite che permette di visitare luoghi stupendi anche immersi nella natura. Dove andare? Vi consigliamo cinque luoghi imperdibili.

Viaggi stupendi da fare in primavera: le destinazioni più belle

Le destinazioni da scegliere in primavera per i viaggi sono davvero tante, ovviamente sempre restando aggiornati sulle restrizioni dovute alla pandemia, che nell’ultimo periodo sono state un po’ allentate.

In questo articolo, vi consigliamo cinque posti stupendi, dove poter trascorrere un weekend o una vacanza più lunga, per lasciare a casa tutto lo stress e prendersi un break solo per voi.

Lago di Como, Lombardia

Uno dei luoghi più belli d’Italia è sicuramente il Lago di Como, che nel periodo primaverile è davvero uno spettacolo della natura.

È proprio in primavera che il lago offre il meglio di sé. Non è ancora affollato di turisti, gli alberi nei giardini delle ville che lo costeggiano sono in fiore e si può apprezzare l’atmosfera ‘mediterranea’ della zona, con palme, ulivi e agrumi. Da non perdere, Como e Lecco, le due principali città sul lago.

Galway, Irlanda

Un altro posto molto bello da visitare in primavera è l’Irlanda, in particolare Galway che è molto viva durante questa stagione, con numerosi eventi e tante cose da visitare.

Se decidete di andare lì a marzo, il 17 si festeggia la Festa di San Patrizio, l’evento più famoso in Irlanda durante il quale potrete assistere a show di bande musicali, cornamuse, danze e artisti di strada da tutto il mondo.

Se invece preferite temperature più alte, maggio è perfetto per visitare questa città. Questo periodo è l’ideale per ammirare castelli immersi nel verde come il Dunguaire Castle e paesaggi naturali unici, come quelli del Connemara National Park, delle Isole Aran e soprattutto delle famosissime Scogliere di Moher.

Siviglia, Andalusia

Una destinazione stupenda in primavera è, sicuramente, Siviglia in Spagna, una delle città più belle dell’Andalusia.

La primavera è il periodo migliore dell’anno per visitare la capitale andalusa, quando i suoi parchi sono in fiore e la città ospita la sua grande fiera annuale, la Feria de Abril. Questa è la leggendaria festa della città, che si svolge due settimane dopo Pasqua. Questa festa dura una settimana ed è considerata dalla gente del posto come la feria più importante.

Inoltre, grazie al clima mite e caldo, potrete passeggiare tra le bellezze della città, come l’imperdibile Plaza de España, la Cattedrale e il Real Alcazar.

Costiera Amalfitana, Campania

In primavera, se volete restare in Italia, sempre bella è la Costiera Amalfitana. Questo periodo è ottimo per non trovare grossi affollamenti di turisti, godendo così al meglio delle sue meraviglie.

Da Amalfi a Cetara, scoprirete tutto quello che questo pezzo di costa ha da offrire, dalle meraviglie naturali a quelle enogastronomiche e, se il sole sale alto nel cielo, potrete tentare anche un tuffo nelle acque cristalline.

Val d’Orcia, Toscana

Se siete amanti della natura e avete molto bisogno di tour all’aria aperta, in primavera la Val d’Orcia è perfetta. Questa si trova in Toscana e in primavera è un luogo stupendo per conoscere la natura in fiore, visitando anche antichi borghi come Pienza e San Quirico d’Orcia.

Qui troverete panorami mozzafiato e il fascino di grandi prati, girasoli e campi di grano dorati, un colpo d’occhio unico che fa bene al cuore.