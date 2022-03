Belen e Stefano tornano insieme: dove si trova il romantico chalet

Il gossip degli ultimi mesi è tutto concentrato su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che pare siano tornati insieme e abbiano trascorso una weekend romantico in uno chalet. Ma dove si trova?

Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez pare sia iniziata una nuova stagione d’amore: dopo i rumors che li volevano di nuovo insieme, ora arrivano le foto del loro romantico weekend sulla neve, in un meraviglioso chalet immerso tra le montagne.

Molti si stanno chiedendo dove sono andati i due in gran segreto, vi sveliamo quindi la location scelta per il loro ufficiale riavvicinamento romantico.

Lo chalet di Stefano e Belen, dove si trova

Due cuori e uno chalet: Stefano De Martino e Belen Rodriguez lo scorso weekend si sono concessi un paio di giorni solo per loro, in un fantastico posto immerso tra le montagne e la neve.

Già nel weekend gli indizi erano palesi, anche se nessuno dei due ha pubblicato foto insieme. Oggi, però, spuntano fuori immagini scattate dai paparazzi di Chi Magazine, che li vede abbracciati insieme in un posto incantevole. Ma dove è andata la coppia più chiacchierata del momento?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Né Belen né Stefano hanno reso palese la loro destinazione, ma si sa i paparazzi sono sempre più furbi dei vip. Ecco dove sono andati e dove hanno trascorso questo weekend soli e innamorati.

Courmayer, la destinazione romantica dei due innamorati

Belen e Stefano hanno scelto un posto meraviglioso per ritagliarsi un po’ di tempo insieme: Courmayer.

Courmayeur è una località alpina dell’Italia nordoccidentale, ai piedi del Monte Bianco, in Valle d’Aosta. Un luogo magico, incantato, soprattutto finché la neve ricopre le montagne e i boschi attorno ai bellissimi chalet.

Questa località è un vero e proprio gioiello, incastonato ai piedi del famoso Monte, molto frequentato da personaggi famosi per via delle sue esclusive strutture e resort. Inoltre, nel suo centro, in Via Roma, numerosi sono i negozi, le boutiques e i caffè alla moda dove poter godere del fascino di questo piccolo paese.

Qui, come in tutte le località montuose, si possono praticare diversi sport invernali, come lo sci, ma anche fare escursioni, visitare paesi vicini e scoprire la vera tradizione della Valle d’Aosta.