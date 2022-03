Itinerari Gourmet: il tour gastronomico da Roma ai Castelli Romani. La proposta golosa da non perdere.

Se siete amanti della buona cucina e abitate a Roma e dintorni non dovete perdervi per nulla al mondo il tour gastronomico nei ristoranti della Capitale fino ai Castelli Romani.

L’iniziativa si chiama Itinerari Gourmet ed è ideata e organizzata da Taste Factory, società di management del lusso nel campo enogastronomico, che organizza eventi e incontri, si occupa di reperire materie prime di qualità e gestisce relazioni con gli istituti alberghieri e rapporti dal produttore al consumatore.

Ecco come e quando si svolgerà Itinerari Gourmet, di seguito tutte le informazioni utili.

Itinerari Gourmet: il tour gastronomico da Roma ai Castelli Romani

Percorsi del gusto nei ristoranti di Roma e dintorni, con 40 serate in 11 ristoranti dal 9 marzo al 6 dicembre 2022. Sono gli appuntamenti imperdibili di Itinerari Gourmet, il tour gastronomico organizzato da Taste Factory e che si svolgerà tra il centro storico della Capitale e i Castelli Romani.

Ogni serata sarà gestita da Taste Factory, in collaborazione con il ristorante ospitante, i suoi chef e lo staff. Per ciascun appuntamento sono previsti percorsi degustativi particolari, creati partendo da materie prime insolite, presidi slow food, prodotti DOP ed IGP ricercati, elaborati dagli chef dei vari locali in ricette gustose e sorprendenti, per esperienze indimenticabili.

Nelle serate di Itinerari Gourmet i singoli ristoranti proporranno un menu innovativo e accattivante di 5 portate. Gli chef dei locali saranno aiutati da 15 aziende che proporranno le loro eccellenze gastronomiche. Le aziende sono: Riso Buono, Ponte Molinello, Frantoio Presciuttini, Martino V, Nocciole Papa, Mirko Giannella, Jamòn Experience, Le Molinare, Tenute Filippi, Cantina Raparelli, Schiavella vini, Gruppo Galli, Porco Nero, Casè e Cherubino salumi.

I ristoranti del circuito Itinerari Gourmet sono:Libbra, De Coccio, Le Mura Bistrot, Da Nord a Sud, Alla Lanterna, Il Dinner, La Quercia, Suburra, I Castelli, I Meloncini e Tomà.

Nel corso delle serate dedicate, interverranno anche alcuni produttori che illustreranno la propria realtà imprenditoriale e racconteranno i motivi che rendono i loro prodotti unici.

Parteciperanno anche gli istituti alberghieri di Roma “Pellegrino Artusi” e “Vincenzo Gioberti”, dando la possibilità ai propri studenti di svolgere esperienze pratiche, concrete e di responsabilità.

Informazioni sempre aggiornate sul gruppo Facebook dedicato a Itinerari Gourmet: https://www.facebook.com/groups/475555380947844/