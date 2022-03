Frasi per la Festa della Donna: aforismi, citazioni belle e divertenti per donne coraggiose e sognatrici

Per la Festa della Donna è usanza regalare la mimosa, ma un bel mazzo di fiori senza una frase che lo accompagni, senzagli auguri rimane ‘solo’ un bel regalo. La Giornata Internazionale della Donna è invece una ricorrenza in cui è ‘obbligatorio’ o almeno caldamente consigliato usare frasi belle e cariche di significato, usare citazioni o aforismi per celebrare le donne, per riconoscere, anche solo che con una frase, la lunga strada che si è fatta per avere uguali diritti e la lunga strada che ancora bisogna fare.

Già perché anche qui nel civilissimo Occidente il maschilismo è imperante e la parità, quella vera, un miraggio. Lo si vede in tv dove una bella donna ammiccante non manca mai in nessun programma; lo si vede negli stipendi perché quelli delle donne sono di media il 17,9% in meno rispetto a quelli di un pari ruolo uomo; lo vediamo nelle pubblicità che per sponsorizzare, che so un elettrodomestico come una lavatrice, mettono l’immagine di una donna con a corredo frasi con banalissimi doppi sensi (fatto realmente accaduto); lo si vede nella politica che continua a rimettere in discussione conquiste acclarate e che vorrebbe a forza di ddl e convention sulla famiglia far tornare la donna ad angelo del focolare; lo si vede nel linguaggio che fatica così tanto ad usare dei suffissi femminili nella terminologia dei mestieri: dicono e si difendono per non usarli che ‘ministra’ suoni male, che ‘sindaca’ sia cacofonico. Ma non sanno, o ignorano, che le parole formano il pensiero e che se non si usano le parole giuste si pensa male.

Frasi belle e divertenti per la Festa della Donna

Se si conosce il vero significato di questa giornata si avrà voglia e sembrerà più che giusto quindi fare il proprio augurio alle donne che si conoscono. Abbiamo selezionato per voi frasi belle e divertenti da inviare per whatsapp o sms o da scrivere su un biglietto di scrittrici o scrittori, artisti, scienziate, pittrici o attrici. Donne che hanno saputo parlare al cuore delle altre donne, uomini che hanno guardato con intelligenza all’altra metà del cielo.