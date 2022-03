Novità da Vueling: in arrivo nuovi voli da Roma per le vacanze di Pasqua 2022. Tutte le informazioni utili da conoscere.



La compagnie aeree low cost continuano ad arricchire la loro offerta in vista dell’imminente stagione primavera-estate che ci si augura possa far ritornare i viaggi all’epoca pre-pandemica, agevolando la ripresa di un settore che è stato fortemente penalizzato.

Abbiamo più volte segnalato le proposte di nuovi collegamenti aerei per viaggiare in Italia e in Europa in vista della stagione delle vacanze. Un’offerta crescente, sia di nuove rotte che di nuovi voli. Qui vi segnaliamo i nuovi voli di Vueling in partenza da Roma per le prossime vacanze di Pasqua. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vueling: nuovi voli da Roma per le vacanze di Pasqua 2022

La compagnia aerea low cost spagnola Vueling aumenta la sua offerta di voli in vista della primavera estate e soprattutto delle prossime vacanze di Pasqua. Vi avevamo già segnalato l’apertura di nuove rotte in partenza dall’Italia, verso mete nazionali ed europee. Qui si tratta di nuovi voli da Roma in partenza dai primi di aprile. La domenica di Pasqua sarà il 17 aprile.

Vueling è operativa all’aeroporto di Fiumicino e qui rinforzerà i suoi collegamenti per il periodo dall’8 al 18 aprile 2022, quando attiverà 12 rotte complessive dallo scalo romano verso mete europee. I voli in partenza da Fiumicino saranno diretti a: Alicante, Barcellona, Gran Canaria, Malaga, Siviglia e Valencia (Spagna), Dubrovnik e Spalato (Croazia), Amsterdam (Paesi Bassi), Santorini (Grecia), Londra Gatwick (Regno Unito), Parigi Orly (Francia).

Sempre per la prossima stagione primavera estate, Vueling ha programmato altre 24 rotte in partenza dall’Italia: 6 da Firenze e 18 da Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Torino, Genova e Pisa.

Inoltre, sono aumentate le frequenze di voli verso destinazioni europee: ben 40 per Barcellona, 23 per Londra Gatwick, 26 frequenze per Parigi Orly e 12 per Amsterdam. Per chi vuole viaggiare n Spagna avranno saranno disponibili 7 voli settimanali per Malaga, 4 per Alicante, 1 volo per Gran Canaria, 3 per Siviglia e 7 per Valencia. Sono previsti anche collegamenti “fuori stagione” per la Grecia, in particolare verso l’isola di Santorini. Mentre per la Croazia sono in programma 10 collegamenti settimanali su Dubrovnik e 6 verso Spalato.

Tante occasioni imperdibili, dunque, per andare in vacanza e voli da prenotare subito. Inoltre, se viaggiare con Vueling potete anche approfittare di Vueling Activities, il programma che prevede tour, visite, esperienze e attività nelle città visitate con pacchetti dedicati, offerte all inclusive e biglietti per saltare la fila nei musei e nelle principali attrazioni.

