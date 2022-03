By

Ci stiamo avvicinando alla primavera, stagione che ci prepara all’estate e all’appuntamento con le vacanze. Le parole estate e vacanze ci portano subito alla mente spiagge assolate e mare azzurro. Il desiderio di partire è forte, soprattutto dopo le restrizioni di due anni di pandemia con vacanze a singhiozzo.

La prossima stagione dovrebbe essere più tranquilla, tra vaccinazioni e contagi in calo, sebbene la prudenza sia d’obbligo. In attesa che con la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, vengano rimosse ulteriori restrizioni, vi proponiamo le spiagge più belle d’Italia dove andare in vacanza nell’estate 2022. Una top 10 delle meraviglie, tra spiagge bianche e dorate e acque cristalline.

Le spiagge più belle d’Italia 2022: le mete dove andare in vacanza

Vi abbiamo già segnalato le spiagge più belle del mondo e d’Europa per il 2022. Due top 25 selezionate dai viaggiatori e utenti di Tripadvisor e proposte con i “Travellers’ Choice Awards 2022”, i premi assegnati alle migliori mete di viaggio.

Non è prevista una classifica di Tripadvisor delle spiagge più belle d’Italia per il 2022. Così l’abbiamo stilata noi, sulla base delle spiagge italiane già premiate nella classifica mondiale e in quella europea, aggiungendo alcune nostre preferenze.

Di seguito trovate la top 10 delle spiagge italiane dove andare in vacanza la prossima estate. Naturalmente non si tratta di una classifica esaustiva. L’Italia ha tantissime spiagge da sogno. Inserirle tutte sarebbe impossibile, ecco la nostra selezione.

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Isole della Sicilia

Al primo posto, come nella classifica europea di Tripadvisor, abbiamo inserito la spettacolare Spiaggia dei Conigli sull’isola di Lampedusa. Da sempre tra le più belle d’Italia e non solo, la spiaggia prende il nome dall’isola rocciosa chiamata dei Conigli, che sorge a pochissimi metri dall’arenile e che grazie al basso fondale può essere raggiunta a piedi, camminando sull’acqua. La baia dove si affaccia l’arenile è circondata da rocce brulle, ricoperte di arbusti mediterranei. La spiaggia è formata da sabbia bianca e finissima che si apre a mezzaluna sul mare. L’acqua qui è limpidissima e cristallina, con gradazioni che vanno dal turchese, al celeste, all’azzurro e al blu scuro intenso. L’isolotto roccioso si trova all’estremità orientale della baia. Più al largo sorge lo Scoglio del Coniglietto.

2 . Spiaggia di Lu Impostu, San Teodoro, Sardegna

Siamo in Sardegna. La spiaggia di Lu Impostu si affaccia lungo la costa nordorientale dell’isola, a San Teodoro. La spiaggia si affaccia sulla più ampia Baia Brandinchi, con l’omonima Cala Brandinchi più a nord. È una lunga e sottile striscia di sabbia bianca, bagnata da un mare trasparente e turchese, compresa tra il promontorio di Capo Capicciolu e quello di Puntaldia. Dietro l’arenile si trova lo Stagno di Catranzolu. La spiaggia offre una vista spettacolare, con l’isola di Tavolara in lontananza.

3 . Spiaggia di Cala Rossa, Isola di Favignana, Isole Egadi, Sicilia

Tornando in Sicilia, una delle spiagge più belle è quella di Cala Rossa, sull’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Isole Egadi. Già più volte premiata come spiaggia più bella d’Italia e d’Europa. Cala Rossa è formata da rocce sul mare e la sua spiaggia è formata da un piccolo fazzoletto di spiaggia bianca. Il mare cristallino ha colori che vanno dal turchese al blu scuro. Da raggiungere anche in barca. Cala Rossa si trova all’estremità nord-orientale di Favignana.

4. Spiaggia di Cala Coticcio, Caprera, Arcipelago della Maddalena, Sardegna

Ancora in Sardegna, un luogo che sembra uscito da un paradiso tropicale è la spiaggia di Cala Coticcio sull’isola di Caprera, nell’arcipelago della Maddalena. La spiaggia di sabbia bianca finissima con sfumature di rosa, le rocce di granito rosa ricoperte da arbusti mediterranei e soprattutto l’acqua del mare incredibilmente trasparente e di un colore quasi surreale, tra il turchese e lo smeraldo, fanno di Cala Coticcio un luogo unico al mondo. Per la sua bellezza è stata soprannominata Tahiti. La spiaggia si trova nella patte nordorientale di Caprera e si raggiunge a piedi percorrendo un sentiero.

5. Cala Goloritzé, Baunei, Sardegna

Un’altra spettacolare meraviglia della Sardegna è Cala Goloritzé, anch’essa affacciata sul bellissimo Golfo di Orosei. È una spiaggia molto particolare che si è formata solo nel 1962, a seguito di una frana che ha aperto un varco tra le rocce verso il mare. La spiaggia è famosa per il curioso pinnacolo di roccia, la torre Aguglia, alta 143 metri, che la sovrasta e le conferisce un aspetto molto particolare, insieme ad altre formazioni rocciose a punta più piccole. Cala Goloritzé è composta da sabbia bianca e piccoli ciottoli, l’acqua del mare è limpidissima, con sfumature di colore che vanno dal turchese allo smeraldo. La cala è circondata dalle rocce ricoperte dalla vegetazione mediterranea. Un altro elemento paesaggistico caratteristico è un arco naturale sul mare, al margine alla cala. A Cala Goloritzé si arriva solo via mare, oppure percorrendo un sentiero tra le rocce, con un percorso di circa un’ora e mezzo in discesa e un dislivello di 470 metri, adatto agli esperti di trekking.

6 . Spiaggia di Tropea, Calabria



7. Punta Prosciutto, Porto Cesareo, Salento, Puglia



8. Spiaggia di Sansone, Isola d’Elba, Toscana

Spostiamoci all’Isola d’Elba dove una delle spiagge più belle, se non la più bella di tutta l’isola, è la spiaggia di Sansone. Si trova a nord di Porto Ferraio, sulla costa settentrionale, nei pressi di Capo Enfola. Qui trovate un arenile con piccoli ciottoli di ghiaia bianca e un mare di una limpidezza straordinaria. La spiaggia è chiusa da spettacolari falesie che si tuffano nel mare turchese e blu. La sua posizione appartata richiede un po’ di impegno per essere raggiunta, ma la tranquillità è assicurata. Per arrivare alla spiaggia di Sansone, infatti, bisogna percorrere un sentiero tra le corre che parte dalla vicina spiaggia della Sorgente.

9. Baia del Buon Dormire, Palinuro, Cilento, Campania

10. Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo, Riviera del Conero, Marche