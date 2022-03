Festa della Donna 2022: tutti i musei gratis in Italia

Domani 8 marzo si festeggia la Festa della Donna del 2022, con tante iniziative speciali tra cui molti musei gratis per tutte le donne che vorranno visitarli. Ecco i più importanti tra i tanti in Italia.

Le donne di tutta Italia, domani 8 marzo per la Festa della Donna, potranno visitare numerosi musei gratis. Questo grazie a una speciale iniziativa, promossa dallo Stato italiano, per promuovere la cultura.

Una lista lunga quella dei musei che si potranno visitare gratuitamente, in occasione di una giornata molto speciale da ricordare per tutte le donne.

Festa della Donna 2022: i musei gratis per le donne

Una fantastica iniziativa per tutte le donne amanti della cultura e dell’arte, che avrà luogo l’8 marzo, domani per i festeggiamenti della Festa della Donna 2022.

Le donne, infatti, domani potranno accedere gratis nei musei e nei luoghi della cultura statali, come stabilito dalla circolare n. 12/2022. Un’iniziativa meravigliosa, organizzata dal Ministero della Cultura italiano.

Come resto noto in un comunicato, questo è quello che avverrà domani:

“Numerosi gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, sia in presenza che in digitale, mirate a sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata. La programmazione dettagliata degli eventi, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito del Ministero. La Direzione generale Musei seguirà le iniziative attraverso i propri canali social museitaliani (#museitaliani)”

I musei da non perdere nelle città italiane

In tantissime città sono parecchi i siti e i musei statali dove domani le donne potranno entrare gratis, per trascorrere la Festa della Donna in modo diverso. Di seguito vi segnaliamo qualcuno da perdere, per tutte le info complete visitare il sito del Ministero.

A Firenze sarà possibile visitare Palazzo Vecchio e il complesso di Santa Maria Novella, due dei luoghi più belli della città artistica toscana.

Roma vi aspetta con il Colosseo, i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, i Musei di Villa Torlonia, il Museo di Roma in Trastevere e i Mercati di Traiano.

Nella città partenopea, Napoli, potete approfittare per vedere il Museo di Capodimonte, Castel Sant’Elmo, il Museo Archeologico e il Palazzo Reale, tra i tanti.