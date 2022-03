Bar Turrisi: dove si trova uno dei sette bar più particolari del mondo

Se non siete mai stati al bar Turrisi dovete per forza andarci! Vi stupirà per il suo arredamento dalle particolari forme falliche e non solo…pensate che Focus l’ha censito tra i sette bar più particolari del mondo.

Si tratta di un bar fondato nel 1947, passato di generazione in generazione, dal cavaliere Salvatore Turrisi al figlio Giuseppe, fino ad oggi momento nel quale è gestito ai nipoti e rappresenta di certo uno dei luoghi di culto della Sicilia. Qui è possibile degustare i tipici sapori mediterranei in compagni di sculture che rappresentano la fecondità e virilità dell’uomo…dagli sgabelli all’oggettistica infatti è tutto a forma di fallo! Scopri di più insieme a noi.

Dove si trova il bar Turrisi

Il Bar Turrisi è una delle mete imprescindibili per chi visita il borgo di Castelmola in provincia di Messina. La sua fama mondiale è dovuta al suo particolarissimo arredamento, ogni ogni cosa al suo interno, dalle maniglie delle porte, alle lampade, alle piastrelle del pavimento ha la forma o richiama il pene maschile. Vi starete forse chiedendo il perché di questa scelta così bizzarra. Pare che Salvatore avesse due grandi passioni: le donne e la mitologia greca. Così, ispirandosi all’iconografia del culto di Priapo, dio greco della fertilità, iniziò ad arredare il locale con simboli fallici. Nel corso degli anni la collezione di oggetti diventò sempre più grande, grazie anche ai regali degli amici. Ma non fatevi spaventare, l’atmosfera al suo interno è assolutamente tranquilla e affascinante.

Come bere il vino alla mandarlo

Per un’esperienza completa si consiglia di degustare il tipico vino alla mandorla, servito in bicchieri, ovviamente a forma di fallo. Il Bar si articola su quattro diversi piani e da ognuno dei suoi balconi, che affacciano sulla piazza del Duomo di San Nicola, si può godere di un panorama mozzafiato.