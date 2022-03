Oggi però non bisogna andare così lontano per godere di questo spettacolo perché anche nella nostra bell’Italia a pochi chilometri da Verona, si trova il campo di tulipani più grande d’Italia . Quando arriva la primavera, diventa un vero incanto. Oltre 100mila tulipani di tantissimi colori attirano migliaia di visitatori pronti a perdersi tra i filari alla ricerca dei fiori più belli da cogliere.

Solitamente quando si pensa ai campi di tulipani si corre subito con la mente all’Olanda. In primavera infatti ci si perde tra le immense distese che offrono un panorama di mille colori che affascina chiunque come lo spettacolare Keukenhof.

In Italia si trova un campo di tulipani bellissimo da far invidia all’Olanda. Ecco dove si trova e quando andarci

Cosa fare nel campo di tulipani più bello d’Italia

Il campo di tulipani più grande d’Italia è un’espansione del vivaio Flover e si trova a Bussolengo in provincia di Verona. In una posizione speciale tra le colline moreniche dell’entroterra gardesano, in una bellissima terrazza sulla Val d’Adige, con una splendida vista sul Monte Baldo e sui forti di Pastrengo.

In questo campo è possibile scegliere i tulipani e raccoglierli per fare degli originali mazzolini con le oltre 90 varietà di tulipani presenti nel campo. Questo ampio assortimento di varietà garantisce una fioritura a scalare: trattandosi di bulbi misti, quindi, non fioriscono tutti insieme così, visitando il campo in momenti diversi, è possibile assistere a fioriture differenti e a diverse e meravigliose sfumature di colore.

Gli eventi nel campo di tulipani di Verona

Sabato 2 e domenica 3 aprile, durante tutta la giornata, in compagnia del Coniglio FLO si terrà la “Caccia alle uova in vivaio”, una sorta di grande caccia al tesoro, con tanto di mappa, quiz, animazioni e il laboratorio “Avvicinamento al mondo degli alpaca” (su prenotazione).

Periodo di apertura e orari

Il campo di tulipani sarà aperto dal 19 marzo al 17 aprile. La raccolta di 10 tulipani costa 7,90 euro. La visita al campo di tulipani e la partecipazione alla caccia al tesoro saranno gratuite.

Il campo di tulipani di Bussolengo è stato realizzato per la prima volta nel 2020, per festeggiare i 40 anni di attività del vivaio, famoso anche per un bellissimo mercatino di Natale, ma la pandemia aveva impedito di condividerlo con i visitatori. Nel 2021, invece, l’iniziativa si è potuta finalmente realizzare, con la raccolta diretta dei fiori dal luogo di coltivazione. Un campo di tulipani recente, quindi, ma già da record.

Vedere il campo di tulipani più grande d’Italia è un’esperienza da non perdere in primavera e l’occasione per godere di uno dei più bei spettacoli della natura.