Dopo avervi proposto la guida generale di New York City, alla scoperta della sua storia, dei suoi monumenti e luoghi iconici, vi proponiamo alcuni posti della città meno battuti dal turismo di massa ma assolutamente da visitare.

Sono luoghi più o meno conosciuti, alcuni sicuramente visitati, anche con tour speciali, ma che solitamente rimangono in secondo piano rispetto alle mete tradizionali. Ecco quindi dove andare e cosa vedere a New York per una conoscenza più approfondita della città.

New York: alla scoperta dei luoghi particolari, fuori dal turismo di massa

Non solo Empire State Building, Central Park, Statua della Libertà, 5th Avenue, Times Square, Broadway, World Trade Center, Rockefeller Center, Greenwich Village, MET, Moma e altri musei storici.La città di New York offre tantissimi luoghi interessanti, tutti da scoprire. Si tratta delle mete meno battute dal turismo tradizionale, specialmente quello mordi e fuggi.

La Grande Mela offre una infinità di posti da visitare. Un solo viaggio non basta, naturalmente, per conoscerli tutti. Al di là dei luoghi più visitati, tuttavia, anche questi meno frequentati dai turisti meritano di essere scoperti. Di seguito i luoghi di New York particolari e meno frequentati dal turismo classico ma da vedere.

Ellis Island e Immigration Museum

Molti turisti arrivano in traghetto fino a Liberty Island, per visitare la Statua della Libertà. Vicino a Liberty Island si trova un’altra isola altrettanto famosa, Ellis Island dove tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento sbarcavano gli immigrati in arrivo da tutto il mondo, moltissimi dall’Italia. Gli edifici della stazione marittima, dove i nuovi arrivati venivano radunati, sono diventati oggi un importante museo dell’immigrazione che raccoglie documenti, foto e testimonianze di quell’epoca. Potete trovare anche la carta di sbarco di qualche vostro avo emigrato qui. Da non perdere.

In realtà, Ellis Island è una meta turistica abbastanza frequentata, anche grazie ai pacchetti che propongono il tour combinato con Liberty Island. Non è, tuttavia, un luogo così scontato poiché per arrivare fin qui occorre organizzare una visita apposita, che porta via diverse ore. Chi visita New York per pochi giorni, invece, tende a restare a Manhattan.

New York Public Library e Byant Park

Se avete visto il film Colazione da Tiffany, ricorderete sicuramente la scena in cui Paul Varjak (George Peppard) e Holly Golightly (Audrey Hepburn) entrano in una monumentale biblioteca. Si tratta della New York Public Library, situata all’angolo tra la 42nd Street e la 5th Avenue, non lontano dall’Emprire State Building, in Midtown Manhattan. Si tratta della principale biblioteca di New York, fondata nel 1895, e custodisce un patrimonio di immenso valore comprendente 51 milioni di volumi, tra libri, e-book e dvd e la lettera di Cristoforo Colombo. La scena di Colazione da Tiffany è stata girata nella Sala dei Cataloghi.

L’ingresso della New York Public Library si affaccia sulla 5th Avenue, mentre sul retro di trova Bryant Park, un altro popolare parco di New York, dove nel periodo natalizio viene allestito un incantevole Winter village con pista di pattinaggio gratuita e mercatini.

Roosevelt Island e Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park

Una meta fuori dai grandi circuiti, ma che merita di essere visitata è Roosevelt Island, l’isola lunga e stretta che sorge sull’East River tra il Queens e Manhattan. È attraversata dal Queensboro Bridge, che la scavalca, il ponte dove passa il percorso della Maratona di New York. L’isola è raggiungibile con la metropolitana oppure con la spettacolare funivia cittadina Roosevelt Island Tram, che parte da Manhattan all’incrocio tra la E 59th e la Second Avenue. L’isola è una inaspettata oasi di pace, nel caos di New York, dove passeggiare per prati e vialetti, affacciati sull’acqua, ammirando l’imponente skyline di Manhattan e anche i grattacieli di Long Island City nel Queens.

In particolare, da vedere, è il Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park, il parco situato sulla punta meridionale dell’isola, omaggio al presidente Rooselvet, dove sorge il rudere di un vecchio ospedale ricoperto di edera, lo Smallpox Hospital, e la grande scalinata che dà accesso alla estrema punta dell’isola dove un viale alberato conduce ad una terrazza panoramica dove si può ammirare una vista eccezionale sulla baia sud di New York, i grattacieli di Lower Manhattan fino alla Statua della Libertà.

Governors Island

Un altra isola da vedere è Governors Island, si trova tra Manhattan e Brooklyn e si raggiunge con il traghetto in partenza da Battery Maritime Building, a Lower Manhattan. L’isola è stata aperta al pubblico nel 2003 e offre molte attrattive, tra cui antichi siti militari dismessi, Fort Jay, Castle Williams, l’Admiral’s House, e Nolan Park. L’isola ha anche un piccolo campo da golf e può essere attraversata in bicicletta, nella parte nord c’è un punto noleggio, lungo la pista ciclabile di 3,5 km. Soprattutto, da Governors Island si ammira una vista pazzesca sui grattacieli di Lower Manhattan, la Statua della Libertà, Ellis Island e la Baia di New York.

Prospect Park e Audubon Center Boathouse

Un altro parco di New York che merita sicuramente una visita è Prospect Park.. Si trova a Brooklyn e nei suo 230 ettari ospita molte attrazioni: lo Zoo, LeFrak Center affacciato sul lago, Il Brooklyn Museum e la Nrooklyn Public Library. Da non perdere, qui, è la Audubon Center Boathouse, una storica autorimessa del 1905 inserita nel National Register of Historic Places negli anni ’70 e convertita a centro polifunzionale che ospita di solito mostre,

High Line

La High Line è il parco più curioso e originale di Manhattan. Si trova a Manhattan nel quartiere Chelsea, distretto di Meatpacking, e sorge sulle rotaie di una vecchia linea ferroviaria sospesa dismessa. Lungo un percorso sopraelevato a 9 metri di altezza si estende una passerella pedonale con piante, installazioni artistiche, locali e scorci panoramici, come quello bellissimo sul fiume Hudson che spunta tra i palazzi.

