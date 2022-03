Menù per la Festa della Donna 2022: la ricetta della Torta Mimosa

Un dolce tipico della Festa della Donna: la torta mimosa. Scopriamo insieme come realizzarla al meglio.

La Festa della Donna 2022 è alle porte. Se state cercando di realizzare un menù speciale per le donne della vostra vita, o se volete fare un regalo originale, la Torta Mimosa è sicuramente ciò che fa al caso vostro. Un dolce tradizionale dell’8 marzo, perfetto per tutti i gusti. Scopriamo allora insieme la ricetta.

Come si fa la torta mimosa? La ricetta

L’8 marzo infatti si celebra la festa delle donne e se avete deciso di realizzare un dolce fatto a mano proprio pensato e studiato per questa ricorrenza la torta mimosa e ciò che fa per voi. Del resto la mimosa è proprio il fiore simbolo dell’8 marzo.

Come prima cosa dovrete preparare il pan di Spagna: quindi unire le uova e lo zucchero in una ciotola, mescolare per circa 10-15 minuti, aggiungere i tuorli e montare per altri 5-6 minuti. Unite la farina, la fecola, versare l’impasto nelle teglie e cuocere per circa 30-35 minuti.

Successivamente dovrete preparare la crema pasticcera aggiungendo latte e panna e portarle ad ebollizione. In un’altra ciotola invece unite lo zucchero e i tuorli mescolando con un cucchiaio di legno e piano piano aggiungere farina e vaniglia. Unite poi il latte e la panna calda, mescolate e fate addensare. A questo punto poi potrete preparare la bagna per il pan di spagna.

I consigli per rendere speciale la torta mimosa

Per rendere perfetta poi la vostra torta mimosa i consigli sono quelli più classici ossia di puntare alla decorazione. Potrete infatti decidere di prendere degli stampi e decorare la superficie della vostra torta con lo zucchero a velo disegnando delle figure a vostro piacimento.

Oppure perché no, magari farcirla un po’, oltre che con i giusti ingredienti, con qualcosa di speciale che sapete piacere particolarmente alle vostre donne di famiglia. Il consiglio poi che vi diamo è quello di regalarvi una bella serata anche non nei locali. Ma stando a casa con le persone che amate a cui volete bene. Regalatevi una serata che soddisfi le vostre esigenze e le vostre emozioni cercando quindi di non preoccuparvi per una sera della dieta o di rendere conto a chi vi sta intorno.

L’8 marzo del resto è sì, la festa della donna, ma al di là delle interpretazioni più classiche come possono essere quelli di andare a mangiare fuori o a ballare in discoteca, cercate di fare ciò che vi fa piacere e soprattutto ciò che vi fa stare bene. Come mangiare una bella fetta di torta.