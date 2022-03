Ecco le mostre per la Festa della Donna 2022: dove andare, gli eventi da non perdere in Italia. Tutte le informazioni.

Tra le tante iniziative proposte per la Festa della Donna dell’8 marzo, visitare un museo o andare a una mostra sono attività sempre valide e interessanti. Nelle città italiane si organizzano eventi dedicati, vengono allestite esposizioni a tema e sono proposti sconti sui biglietti o ingressi gratuiti.

Qui vi proponiamo alcune delle iniziative interessanti a cui partecipare in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022. Ecco dove andare e cosa vedere.

Mostre per la Festa della Donna 2022: dove andare

Per celebrare la Festa della Donna 2022 con le amiche, da sole o con i compagni vi proponiamo una selezione di mostre ed eventi espositivi da non perdere.

Prima vi ricordiamo che per la giornata di martedì 8 marzo il Ministero della Cultura ha disposto l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi di cultura statali. Un’occasione da non perdere per visitare le bellezze storico artistiche d’Italia.

Inoltre, nei musei statali si organizzeranno iniziative a tema e visite guidate per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della Giornata Internazionale della Donna.

Tutte le iniziative le trovate sul sito del Ministero della Cultura: https://www.beniculturali.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2022

Le mostre da visitare

L’elenco delle mostre da visitare per la Festa della Donna 2022.

“Storie di donne: dal ‘600 al ‘900”. Perugia, Palazzo Baldeschi al Corso. Un vista guidata sulla figura femminile nelle collezioni d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia esposte a Palazzo Baldeschi al Corso. I visitatori potranno conoscere l’universo femminile e la sua rappresentazione artistica tra Seicento e Novecento.L’iniziativa è proposta dalla Fondazione CariPerugia Arte. La visita guidata inizierà alle 18.00 di martedì 8 marzo, il costo è incluso nel biglietto d’ingresso al museo, è necessaria la prenotazione entro il 7 marzo all’indirizzo palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it.

“Just Women’s Art”. Roma, Wire Coworking Space ex Mulini Biondi. Si inaugura proprio l’8 marzo questa mostra di colori e geometrie che propone le opere di quattro artiste che faranno da guide ai visitatori: Barbara Barardicurti, Danila De Minicis, Marzia Fiume Garelli e Eva Shunk. Il vernissage è in programma dalle 19.00 alle 20.30. La mostra è curata da Alessia Dei e organizzata da Arte e Citta a Colori. Sarà visitabile fino al 5 aprile prossimo.

“Fear of Beauty”, Milano, Casa Emergency. La mostra propone ritratti di donne di generazioni diverse nella loro quotidianità, realizzati da cinque fotografe afgane, Mariam Alimi, Roya Heydari, Fatimah Hossaini, Zahara Khodadadi e Najiba Noori. Le immagini mostrano l’impatto della guerra in Afghanistan e il ritorno dei talebani sulla vita delle donne. La mostra sarà visitabile dall’8 al 20 marzo a Casa Emergency in via Santa Croce 19 a Milano.