Festa della Donna sulla neve: sci e relax in montagna con le amiche. Ecco dove andare. Le proposte di viaggio.



Tante sono le attività da fare e le iniziative a cui partecipare in occasione della Festa della Donna dell’8 marzo. La ricorrenza quest’anno sarà di martedì. Le più fortunate potranno prendersi una giornata libera o addirittura allungare il weekend. Prendere un paio di giorni liberi può essere l’ideale per andare in montagna con le amiche per la montagna, per sciare, prendersi una pausa di relax e coccole in una spa, divertirsi.

Chi può prendersi qualche giorno di vacanza ha l’occasione di approfittarne per un lungo weekend sulla neve. Di seguito vi proponiamo le località più belle e imperdibili dove andare a sciare, rilassarsi in una spa e divertirsi con le amiche.

Festa della Donna sulla neve: dove andare

Andare con le amiche in montagna sulla neve è una buona idea per un weekend o anche un giorno soltanto per sciare e divertirsi. Qui sotto vi segnaliamo alcune delle località più belle e imperdibili per la Festa della Donna sulla neve. Ecco dove andare a sciare e divertirsi l’8 marzo.

Bormio, Alta Valtellina. Lombardia

Una località perfetta per un weekend sulla neve con le amiche per chi abita in Lombardia è Bormio. Qui infatti trovate tanti servizi per divertirvi e fare sport sulla neve, con le piste da sci situate proprio sopra il centro abitato della cittadina, ma soprattutto avete il fantastico centro termale dei Bagni di Bormio, i Bangi Vecchi e i Bagni Nuovi, con tanti servizi spa, per la cura del corpo e il relax. Immergetevi nella spettacolare e antica vasca all’aperto dei Bagni Vecchi, con una vista mozzafiato sul panorama montano circostante. Un’attrattiva da non perdere per divertirvi sulla neve è il giro in Fat-Bike, la bicicletta mountain bike dalle ruote grandi che permette di pedalare sulla neve.

Selva di Val Gardena. Alto Adige

Altra località bellissima e imperdibile è Selva di Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, in Alto Adige. Qui trovate un’incantevole cittadina, con un’ampia offerta di strutture e servizi per le vacanze sulla neve: hotel, b&b, appartamenti in affitto, ristoranti e locali tipici, strutture per sport invernali, spa e centri benessere, negozi per lo shopping. Qui potete sciare nelle numerose piste che scendono dal Sassolungo, proprio sopra il paese, e potete fare il giro delle principali valli dolomitiche con gli sci ai piedi grazie al circuito del mega comprensorio sciistico del Sella Ronda. Da non perdere le passeggiate con le ciaspole nei boschi innevati.

Cervinia, Valtournenche. Valle d’Aosta

Breuil-Cervinia è un’ottima località per andare a sciare a marzo. Grazie alla sua quota elevata, le piste da sci sono sempre innevate. Cervinia è una cittadina attrezzata per l’accoglienza, con diverse attività organizzate per lo sport, il divertimento e il relax. Rappresenta una sorta di paradiso per gli amanti dello sci, grazie alle numerose e belle piste che si affacciano su un panorama spettacolare e che sono collegate al mega comprensorio sciistico del versante svizzero del Cervino, il Matterhorn Ski Paradise di Zermatt, uno dei più grandi d’Europa.

Madonna di Campiglio, Alta Val Rendena. Trentino

Madonna di Campiglio è una deliziosa e rinomata località sciistica del Trentino, appartenente ai comuni di Pinzolo e Tre Ville. Il paese è circondato alle Dolomiti di Brenta e le Alpi dell’Adamello, nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta. Le numerose piste da sci scendono fino in paese, un centro abitato caratteristico con negozi per lo shopping e locali tipici. Madonna di Campiglio è perfetta per il divertimento, con una vivace vita serale e mondana.

Livigno, Alta Valtellina, Lombardia

Sempre in Valtellina, una località dove andare con le amiche, per il weekend della Festa della Donna sulla neve, è Livigno. Una importante e frequentata località sciistica, con tantissime piste sia per la discesa che per il fondo. Le piste da sci circondano il paese e si raggiungono con facilità. Livigno offre molte strutture ricettive, ristoranti, bar e locali per il divertimento. Da vedere anche il vicino Lago di Livigno, al confine con la Svizzera.

Sestriere, Val Chisone. Piemonte

U luogo perfetto per sciare a marzo è Sestriere, il comune più alto d’Italia, sopra i 2000 metri, nel Piemonte occidentale. Qui si trova un vasto comprensorio sciistico, denominato Vialattea, con piste per tutti i gusti e le difficoltà. Si può sciare fino ai 2800 metri del Monte Motta, la cima più elevata, e spostarsi con gli sci ai piedi verso le altre località, collegate con la telecabina che porta al Fraiteve, a 2700 metri di quota. A Sestriere si organizzano eventi, spettacoli, concerti e mostre d’arte. Dunque è una località vivace e dove fare molte attività oltre allo sci.

A cura di Valeria Bellagamba