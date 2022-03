Da una piccola isola, approdiamo in montagna, nello specifico in. Proprio ai piedi della, aleggia una storia che tutti quelli del posto ancora ricordano. È il luogo in cui viveva, una ragazza di una bellezza unica, caratteristica che le portò molti problemi. Era una fanciulla molto corteggiata, tanto che rendeva di riflesso invisibili le altre donne, cosa che contrariava specialmente la matrigna della ragazza. Tanto da indurla a contattare una strega, ordinandole un maleficio per trasformare la ragazza in una statua e portarla in cima ad una rupe. Da quella posizione sembra controllare il, tanta è la sua altezza.Si dice che tempo dopo, dei pastori udirono una melodia proveniente da una voce femminile. Una canzone che narrava questa triste storia, trovando la statua, tentarono di liberarla ma senza successo. Da allora pare che la melodia di quella canzone tragica aleggi ancora in quel luogo.