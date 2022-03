8 Marzo: una data dolce come il sapore della donna! Una giornata tutta al femminile, una data dedicata al motore del mondo, alla fine è dal ventre della donna che si genera nuova vita ed è per questo che bisogna ricordare ed onorare la sua figura.

Ma cosa fare per dedicarsi una giornata tra amiche?

Serata ai fornelli

Capita in settimana e forse tra impegni di studio e lavoro non è facile staccare tutta la giornata però che ne dite di organizzare una gara di cucina? Potrebbe essere l’occasione per mettersi alla prova per preparare una cena fai da te, con tante pietanze diverse, al limite rispecchiando a tavola le varie regioni d’Italia.

Maratona film

Una gara di cucina potrebbe poi terminare con un bel pigiama party o con una maratona di film tra pop corn e patatine!

Terme e relax

Per le più fortunate che hanno la possibilità di godersi tutta la giornata fuori dai propri luoghi classici, si potrebbe andare alle terme oppure a fare delle escursioni a cavallo per chi abita in luoghi di montagna oppure fare una gita in barca se si è vicino al mare. In fondo la primavera è alle porte e il tempo permette delle belle gite fuori porta.

Giornata di cambiamenti

Perché non darci un taglio? Si potrebbe approfittare della giornata per andare da parrucchiere ed estetiste tutte insieme e cambiare il proprio look all’insegna della rinascita.

Cinema e teatro

Poi ci sono i teatri e i cinema che finalmente hanno riaperto le porte al pubblico: perché non approfittarne per organizzare una serata culturale?