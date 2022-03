Viaggiare in modo sostenibile: i consigli su come fare

Il tema dell’eco sostenibilità è ormai all’ordine del giorno nel mondo, ma come si può unire questo ai viaggi che facciamo ogni anno? Ecco qualche metodo per viaggiare in modo sostenibile.

Molti non ci pensano ma l’impatto ambientale delle nostre vacanze può influire molto, per questo bisogna cominciare ad essere più consapevoli sull’eco-sostenibilità anche quando si parla di turismo e viaggi, imparando a viaggiare in modo sostenibile.

Fortunatamente, ci sono molti modi per esplorare il mondo senza danneggiarlo e spesso si può essere in grado di fare la propria parte per supportare anche le comunità locali. In questo articolo, vogliamo darvi qualche consiglio utile su come viaggiare in maniera più sostenibile possibile.

Viaggiare in modo sostenibile, come fare

Viaggiare, scoprire il mondo, guardare da vicino nuove tradizioni e aprire la mente è una cosa davvero rigenerante. Ma, quando viaggiamo, non bisogna mai dimenticare di dare il nostro contributo alla sostenibilità dell’ambiente.

Ma come fare durante una vacanza o un weekend fuori a vivere in modo sostenibile? Ecco qualche suggerimento che vi permetterà di viaggiare in modo sostenibile.

Cosa mettere in una valigia per viaggiare sostenibile

Mentre fate la valigia, importante pensare a cosa mettere per un viaggio eco sostenibile. Per esempio, se andate al mare da scegliere bene la crema solare: deve essere necessariamente un prodotto senza sostanze dannose per il mare, quindi controllate l’inci (ovvero gli ingredienti).

Evitate l’uso eccessivo di plastica, scegliere sempre shampoo, balsamo o qualsiasi altro prodotto cosmetico riutilizzabile. Privilegiate poi una valigia essenziale, con poche cose ma davvero utili. In questo periodo, molto utile il disinfettante mani, ma invece di portarne uno chimico potete pensare di utilizzare o il Tea Tree Oil o un igienizzante fatto in casa, a base di alcool.

Scegli treni o autobus, invece dell’aereo

Si sa che l’aereo è il mezzo di trasporto più veloce per viaggiare, ma optare per un viaggio in treno o in autobus è sicuramente una scelta più sostenibile.

L’aereo è, infatti, più inquinante: un volo europeo emette fino a 20 volte in più di grammi di CO2 per chilometro rispetto al treno.

Trovare un alloggio ecosostenibile

Per un viaggio davvero eco sostenibile, importante è anche la scelta dell’alloggio. Cercate di prenotare in resort, hotel e pensioni che mantengono tali misure: utilizzano energia pulita, offrono prodotti alimentari ecosostenibili e locali, gestiscono correttamente i rifiuti.

Se non siete sicuri sulla loro posizione rispetto all’ambiente, basta chiedere prima di prenotare.