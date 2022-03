Viaggi all’estero: arrivano i consigli della Farnesina

La guida della Farnesina ci offre tutte le indicazioni da sapere prima di mettersi in viaggio. Scopriamo le novità e come rimanere aggiornati.

I viaggi all’estero, di questi tempi non sono semplicissimi da organizzare. Fortunatamente la Farnesina offre dei suggerimenti che sicuramente ci aiuteranno a destreggiarci in questa situazione complicata e in continua evoluzione.

Come sappiamo, negli ultimi tempi la crisi pandemica è in continua evoluzione, motivo per il quale è difficile avere delle regole che rimangono standard nel tempo. Ad oggi di dubbi rimangono molti, anche se alcuni paesi sappiamo già che stanno allentando le restrizioni, ci sono infatti delle nuove regole che fanno pensare ad un ritorno alla normalità.

Onde evitare di ritrovarci davanti a delle variazioni e sorprese non proprio gradite, il consiglio è sempre quello di informarsi. Nello specifico cerchiamo di prendere informazioni sulle misure in vigore non solo nel nostro Paese ma anche nella città che andremo a visitare.

La guida della Farnesina: ecco come comportarci

Dal 1 marzo sono state eliminate tutte le restrizioni per i viaggi da e per l’Italia. Questa ordinanza del 22 febbraio ha l’obiettivo di agevolare la normativa precedente, togliendo dagli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E l’obbligo di quarantena al rientro in Italia, qualora provenissero da Paesi Extra Europei.

Per entrare in Italia però occorre ancora compilare e esporre al vettore, durante l’imbarco, oltre che mostrare il formulario di localizzazione del passeggero. Qualora mancasse questo modulo o la sua compilazione, la compagnia si riserva il diritto di rifiutare il passeggero.

Rimane l’obbligo nel momento di rientro in Italia avere il Green Pass che dichiari:

vaccinazione completa, effettuata da meno di 9 mesi;

vaccinazione completa e dose di richiamo (booster);

guarigione da Covid-19, da meno di 6 mesi;

risultato negativo di test molecolare nelle 72 ore precedenti

test molecolare o antigenico 48 ore prima dell’arrivo.

I minori con meno di 6 anni di età sono esentati dall’obbligo di test molecolare o antigenico.

Quarantena senza Green Pass

Qualora non si avesse il Green pass, il cittadino dovrà fare il periodo di quarantena. L’indirizzo sarà indicato nel digital Passenger Locator Form, e il periodo è di cinque giorni. È obbligato di fare un test molecolare o antigenico al termine di questo lasso di tempo.



Super Green Pass: quando è necessario se si viaggia

Per la questione Super Green Pass la Farnesina tiene a ricordare che non è obbligatorio per i trasporti internazionali ma solo quelli interni alla nazione. Se un cittadino effettua un transito in Italia, venendo da una località estera, avendo una destinazione esterna al territorio nazionale, in questo caso non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato. Medesimo discorso vale per il transito marittimo o via terra, ma la Farnesina ricorda che occorre sempre attenersi alle normative del Paese di destinazione finale.

La Farnesina spiega che in questo periodo, anche se ci sono stati degli allentamenti per quanto riguarda le restrizioni, chi effettua un viaggio deve considerare il potenziale rischio dovuto alla pandemia, uno su tutti le modifiche e cancellazioni dei voli.

È importante anche tenersi aggiornati e consultare i siti istituzionali della destinazione scelta, oltre che la pagina web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ViaggiareSicuri.