Novità sulle misure anti-Covid: la Francia elimina il Pass vaccinale, il nostro Super Green pass, ecco quando.

Grande novità in arrivo dalla Francia sulle regole di contenimento della pandemia di Covid-19. Il Paese abolirà il pass vaccinale, il nostro Super Green pass, che aveva introdotto solo a fine gennaio.

L’avanzamento della campagna vaccinale ma soprattutto il calo importante dei contagi hanno indotto il governo francese ad allentare le regole anti-contagio.

Dopo l’eliminazione delle mascherine al chiuso, di cui vi abbiamo già dato notizia, a breve verrà rimosso anche il pass vaccinale. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova misura.

La Francia elimina il Pass vaccinale

Il primo ministro francese Castex ha annunciato che dal prossimo 14 marzo in Francia sarà sospeso il pass vaccinale. Introdotto a fine gennaio, il pass è modellato sul nostro Green pass rafforzato e finora ha limitato l’accesso a tutta una serie di luoghi e attività alle sole persone vaccinate o guarite.

Come da noi, il pass vaccinale francese è richiesto per accedere a ristoranti, bar, caffè, bistro, per andare al museo, al cinema e a teatro, in genere per tutte le attività ricreative. È stato reso obbligatorio per partecipare a fiere e seminari e anche su tutti i trasporti pubblici interregionali (aerei, treni, autobus), esclusi quelli locali. Dal 14 marzo l’obbligo sarà eliminato, resterà in vigore solo nelle strutture sanitarie, nelle case di riposo e nei luoghi per le persone con disabilità.

Nel frattempo, da lunedì 28 febbraio la Francia ha eliminato l’obbligo di mascherine al chiuso per i vaccinati, nei luoghi dove si entra con il pass vaccinale. La mascherina al chiuso resterà ancora obbligatoria solo nei luoghi al chiuso dove non si applica il pass vaccinale e sui mezzi di trasporto pubblici. Dal 14 marzo la mascheerina non sarà più obbligatoria in nessun luogo chiuso, tranne che sui mezzi di trasporto e all’interno delle strutture sanitarie.



Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale del governo francese: www.gouvernement.fr/info-coronavirus