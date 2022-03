Viaggio nella musica latina: chi è Camilo che firmato l’inno de LaLiga

Chi è Camilo? Voliamo a Medellin per conoscere le origini di un cantante colombiano che sta scalando le classifiche.

Lo sappiamo, può non piacere a tutti, ma la musica latina ha una potenza tale da raggiungere tutto il mondo. Spesso, magari in estate, ci ritroviamo a ballare su canzoni travolgenti in lingua spagnola e che arrivano dall’altra parte del mondo. Le canzoni latine famose del 2021, così come quelle che stanno arrivando in questo 2022, ci hanno strappato un sorriso anche nei momenti più difficili.

È come se ci portassero in un viaggio musicale e, si sa, la musica e le canzoni più o meno popolari contribuiscono fortemente a raccontare la storia di quella città o di quella nazione. Così, oggi, vogliamo raccontarvi di un cantante colombiano, Camilo, che su YouTube colleziona milioni e milioni di visualizzazioni ad ogni sua canzone.

Chi è Camilo Echeverry Correa?

Con il cantautore Camilo voliamo in Colombia e, precisamente, in quella realtà più latin pop della musica. Niente di tradizionale, ma un fenomeno locale che piace moltissimo e che noi – molto probabilmente – avremo già sentito nelle colonne sonore delle nostre lezioni di Zumba in palestra!

Classe 1994, Camilo Echeverry Correa è nato a Medellìn il 16 marzo e, dopo un debutto nel mondo dello spettacolo come conduttore tv ha capito che la sua strada era la musica.

Dopo essere volato a Miami e scritto brani come autore per tantissimi altri cantanti, nel 2018 è balzato agli onori delle cronache con il brano Desconocidos realizzato insieme a Mau & Ricky. Dopo questo successo Camilo ha firmato con la Sony Music Latin e nel 2020 ha pubblicato il suo primo album Por Primera Vez debuttato al primo posto nella classifica Billboard Latin Pop Albums e al numero cinque nella classifica Top Latin Albums.

Il brano KESI è l’inno de LaLiga

Ma il boom vero e proprio lo ha ottenuto con il brano “Kesi” diventato inno ufficiale de LaLiga Santander per la stagione 2021/22.



Insomma, ora abbiamo molte più informazioni su Camilo, un giovanissimo artista che sta scalando il panorama musicale latino rapidamente e con grande successo. Che ve ne pare?