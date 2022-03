Nuove regole di viaggio: il Vietnam riapre le frontiere ai turisti, ecco quando si potrà visitare di nuovo il Paese.

Continua a crescere la lista dei Paesi che riaprono le loro frontiere o allentano le restrizioni al turismo internazionale. Questa volta tocca al Vietnam. Il Paese, stando alle fonti di stampa internazionali, è in procinto di riaprire i confini ai turisti il prossimo 15 marzo, con tre mesi di anticipo rispetto ai programmi.

Una buona notizia per tutti coloro che amano viaggiare nel Sud-Est asiatico e in Vietnam in particolare, un Paese stupefacente, ricco di bellezze naturali e dalla cultura antichissima. Ecco tutte le ultime novità da conoscere sulle nuove regole di viaggio.

Il Vietnam riapre le frontiere ai turisti: ecco quando

Tra i Paesi che ancora erano chiusi ai viaggiatori internazionali, il Vietnam ha deciso di anticipare la riapertura delle frontiere al 15 marzo prossimo. Una riapertura anticipata d ben tre mesi sulla tabella di marcia originaria.

Il Vietnam era chiuso a tutti gli stranieri dal 22 marzo 2020, da quasi due anni. Gli unici viaggiatori internazionali ammessi sono stati finora i diplomatici, le delegazioni ufficiali, gli investitori, i lavoratori qualificati, i dirigenti di impresa, gli studenti per scambi universitari, i familiari di cittadini vietnamiti e gli stranieri regolarmente residenti. Insomma, come in molto altri Paesi, finora, gli ingressi sono stati consentiti solo per motivi diplomatici, politici, di lavoro e familiari.

Dal 15 marzo, invece, potranno tornare in Vietnam anche i turisti. Sarà comunque una riapertura ancora condizionata dalle regole sanitarie d’ingresso. L’accesso al Paese, infatti, sarà consentito soltanto agli stranieri che hanno completato il ciclo vaccinale, per coloro che hanno più di 12 anni. L’ultima dose del vaccino dovrà essere stata somministrata tra i 14 giorni e i 6 mesi prima della partenza.

Tutti i viaggiatori sopra i 2 anni di età dovranno sottoporsi a tampone molecolare PCR con risultato negativo, effettuato entro le 72 ore prima dell’arrivo nel Paese. Una volta entrati in Vietnam, i viaggiatori dovranno sottoporsi a un test antigenico entro 24 ore e stare un giorno in quarantena. Poi saranno finalmente liberi di muoversi nel Paese.

Il Vietnam, inoltre, richiede ai viaggiatori di stipulare un’assicurazione di viaggio con copertura Covid per almeno 10mila dollari. Prima di entrare nel Paese è richiesto ai viaggiatori anche di compilare online un modulo di viaggio.

Non si tratta, dunque, di una riapertura completa poiché rimangono importanti limitazioni ma per chi ama il Vietnam e non vede l’ora di visitarlo di nuovo, con una lunga vacanza, sarà un sacrificio sopportabile.

