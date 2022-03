La promozione di Ryanair per volare in Europa in primavera: dove andare con soli 5 euro

Dopo un lungo inverno e con le tante preoccupazioni che affastellano la mente fra Covid e venti di guerra c’è una gran voglia di tirare il fiato e rilassarsi. La primavera con il risveglio della natura è una stagione meravigliosa per andare in giro, fosse anche per un solo weekend.

Prendere un aereo, visitare una città, godere dei primi raggi di sole e delle meraviglie da ammirare senza folla. E grazie a Ryanair è possibile farlo spendendo pochissimo. Già perché anche per questa primavera Ryanair ha lanciato un’offerta con prezzi a partire da 4.99 euro!

Offerta Ryanair di primavera: come funziona

La compagnia più low cost d’Europa propone spesso super offerte con biglietti a partire da 5 euro. Promozioni irresistibili vista anche il grande network di Ryanair: le destinazioni sono oltre 84 dal Nord Africa a tutta l’Europa.

L’offerta di primavera 2022 di Ryanair vale per tutto il mese di marzo, o meglio entro il 26, prenotando entro il 2 marzo. Il prezzo anche per la stessa meta varia in base ai giorni dunque bisogna consultare il calendario; inoltre per risparmiare il più possibile è necessario costruire bene l’andata con il ritorno. In ogni caso la flessibilità è elemento imprescindibile per poter spendere meno con Ryanair.

Da tenere poi a mente che il prezzo del volo è quello della tariffa base. Ovvero quella per cui è consentito portare a bordo solo una piccola borsa da sistemare sotto il sedile. Se invece volete portare con voi il trolley dovete acquistare o la tariffa value o acquistare il priority che consente di portare una valigia in cabina e ha l’ingresso prioritario al gate.

Dove andare con 5 euro con Ryanair

Le destinazioni di Ryanair sono tante e partono da numerosi aeroporti italiani. Fra le offerte più interessanti troviamo quelle in partenza da Milano Bergamo. Ad esempio si va a Tangeri in Marocco con appena 4.99 euro oppure a Vienna che è spettacolare in primavera con i suoi parchi in fiore. Vedere i Giardini del Belvedere, oppure lo Schloss o anche il Prater in fiore è una meraviglia che potrete avere per soli 7.99 euro a tratta.

Tante anche le città in Europa: Liverpool, Lussemburgo, Varsavia, Bratislava. Poi a 9.99 Budapest, Parigi, Marsiglia. Ci sono anche destinazioni in Italia come Pescara, città sul mare vivace e bellissima da vedere in primavera, Comiso o Bari con il borgo di Alberobello a due passi, o ancora Alghero a 12.99. Che ne dite di un assaggio di Sardegna a marzo?

Anche da Roma ci sono molte destinazioni: Londra a 12.99 euro è sempre un’ottima idea, così come Marrakech a 14.99 o Salonicco, splendida città della Grecia a 12.99. Poi perché non fare una fuga di primavera in Sicilia a Trapani a soli 12.99 euro? Oppure andare a vistare Cagliari a 14.99 e magari passare un pomeriggio a rosolarsi al sole di marzo sulla spiaggia del Poetto?

Affrettatevi a prenotare per ritagliarvi il vostro weekend di primavera con le offerte di Ryanair.