Marzo al caldo? Le migliori destinazioni per sfuggire all’inverno

Con il mese di marzo ci avviciniamo verso la primavera, ma le temperature non sono ancora del tutto piacevoli. Se avete in programma di andare in vacanza, ecco qualche meta interessante dove il clima è caldo.

Chi l’ha detto che marzo non è un mese per andare in vacanza? Anche durante il terzo mese dell’anno, si può ambire a trascorrere una settimana o un weekend in relax, in qualche destinazione dal clima caldo.

In questo periodo, infatti, le temperature ci fanno pensare ancora all’inverno ma in molti paesi e luoghi del mondo il caldo è già arrivato. Vediamo insieme dove si può organizzare una fuga dal clima invernale.

Vacanza a marzo al caldo, dove andare

Se a marzo avete voglia di fuggire dalla routine e andare in un luogo più caldo dell’Italia, ci sono diverse destinazioni all’estero che vi daranno sicuramente soddisfazione.

Marzo segna l’inizio della primavera, è vero, ma il tepore della primavera inoltrata non è ancora arrivato del tutto, ecco perché volare un weekend in una destinazione mite e calda può essere un vero e proprio toccasana per ricaricarsi.

Dal Marocco alle Maldive, ecco qualche suggerimento di viaggio per le vostre vacanze a marzo.

Le destinazioni consigliate per questo mese

Se desiderate un clima caldo da mesi, per le vostre fughe di primavera sicuramente da considerare è un tour dell’Andalusia, la regione più a sud della Spagna, dove anche in questo periodo il clima è quasi estivo.

Da vedere in questa regione le bellissime città di Siviglia, Cordoba, Granada e Malaga, pieni di tradizioni, cultura e meraviglie da vedere.

Leggi anche: Guida dell’Andalusia: alla scoperta delle bellezze del Sud della Spagna

Un’altra destinazione altamente fattibile dall’Italia sono le Canarie, le isole dove la primavera inoltrata è tutto l’anno. Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria e Las Palmas, sono le isole che compongono questo arcipelago, dove potrete godere di un marzo in spiaggia.

Leggi anche: Quale isola delle Canarie scegliere per il clima

Se ci si vuole allontanare dall’Europa, il Marocco è la destinazione ideale. Con temperature massime di 23ºC e 8 ore di sole al giorno, potrete esplorare città esotiche come Marrakech e Fes, oltre a montagne, deserto, suk e kasbah, passando per giornate in spiaggia.

Se amate, invece, le vacanze in un bel resort con ogni comfort, Sharm el-Sheikh è il luogo ideale dove potersi rilassare senza pensieri. Qui potrete trascorrere intere giornate al sole, in spiaggia, oppure fare escursioni marine e scoprire la barriera corallina.