Quanto costa un biglietto per viaggiare nello spazio?

Virgin Galactic ha aperto le vendite per acquistare un biglietto per un viaggio nello spazio. Ma quanto costa un ticket per questa incredibile avventura?

Viaggiare nello spazio è un sogno che non solo i grandi imprenditori hanno, ma anche la gente comune. Non è quindi un caso che una delle domande che ci si pone spesso riguarda il costo dei biglietti per un viaggio lontani dalla Terra. A rispondere a questa domanda è la Virgin Galactic che, come riporta Forbes, ha dichiarato aperte le vendite dei biglietti per viaggiare nello spazio. Ma quanto costa?

Quanto costa un biglietto Virgin Galactic?

Il prezzo di un biglietto per un viaggio nello spazio è di 450mila dollari. Un prezzo non da poco che, ovviamente, non tutti possono permettersi. Anzi! Tuttavia, nonostante il costo, circa 700 persone nel 2021 avevano deciso di acquistarli ed erano tutti inseriti in una ristrettissima lista d’attesa.

Come funziona il viaggio?

Ma come funziona un volo spaziale della Virgin Galactic? Pare che il viaggi duri circa 90 minuti e si potrà partire a fine 2022. L’aeroporto, se così possiamo chiamarlo, di partenza si trova nel deserto del New Mexico e si tratta dello Spaceport America. Prima di partire però occorrono alcuni giorni di addestramento, proprio perché non è un classico volo come quelli a cui siamo abituati.

La fattibilità del progetto e le altre realtà concorrenti

Da quando la Virgin Galactic ha annunciato la vendita dei biglietti le sue azioni sono letteralmente schizzate alle stelle, ma non abbastanza da rassicurare gli analisti che sostengono che l’azienda andrà in pari solo nel 2027 nonostante il crescente interesse da parte di moltissime personalità influenti sia della politica che dell’imprenditoria.

Tuttavia la Virgin Galactic non è l’unica che ha dichiarato il suo ingresso in questo settore. Ci sono infatti moltissime aziende che si stanno facendo concorrenza. A cominciare da SpaceX, fondata da Elon Musk, che ha lanciato nello spazio una troupe composta – tra gli altri – dall’imprenditore Jared Isaacman.