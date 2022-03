Ecco le ultime imperdibili offerte da Wizz Air: voli da 4,99 euro. I voli da non lasciarsi sfuggire. Tutte le novità.

Si moltiplicano le occasioni per volare low cost, in Europa e in Italia. Tante le offerte dalle compagnie aree da non lasciarsi sfuggire per viaggiare in questo momento oppure più avanti in primavera ed estate.

Noi continuiamo a segnalarvele. Qui, in particolare, vi proponiamo le ultime imperdibili offerte da Wizz Air, con voli al prezzo eccezionale di 4,99 euro. Per viaggiare in Italia ma anche all’estero. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Leggi anche –> Offerte Ryanair per la Grecia in estate: le occasioni per viaggi low cost

Ultime imperdibili offerte da Wizz Air: voli da 4,99 euro

Per i vostri viaggi in aereo non dovete perdervi le ultime offerte di voli low cost a tariffe super scontate. Le ultime occasioni che vi segnaliamo vengono da Wizz Air, compagnia aerea low cost ungherese che negli ultimi anni ha conquistato una parte importante del mercato aereo in Italia.

Qui vi segnaliamo i voli in offerta all’incredibile e imperdibile prezzo di 4,99 euro. Naturalmente la tariffa si riferisce a voli di sola andata. Le ultime occasioni sono per volare soprattutto in Italia ma anche all’estero. Sul sito web della compagnia aerea sono segnalati voli a 4,99 euro da Napoli a Torino, a Milano Linate e a Nizza, da Bari a Milano Linate, da Milano Bergamo a Catania, Palermo e a Napoli, da Milano Malpensa a Catania e Palermo, a Napoli e a Brindisi, da Roma Ciampino a Catania, da Torino a Bari, da Venezia Marco Polo a Bari, da Bologna a Bacău (in Romania).

Leggi anche –> Vueling inaugura nuove rotte per l’Italia e l’Europa

Segnaliamo altre offerte da non perdere, come il volo da Roma Fiumicino a Vienna da 8,99 euro. I voli a 9,99 euro: da Torino a Catania, da Bologna a Sofia, da Palermo a Londra Luton, da Roma Fiumicino a Nizza, a Londra Gatwick e Luton. Poi anche i voli da Roma Ciampino a Reykjavik a 14,99 euro e da Venezia Marco Polo a Londra Gatwick sempre a 14,99 euro.

Altri voli scontati sono quello da Napoli a Corfù a 19,99 euro. Da Roma Fiumicino a Tenerife e Fuerteventura (Isole Canarie) da 39,99 euro. Insieme a tante altre offerte.

Leggi anche –> Nuove rotte Volotea estate 2022: per viaggiare in Italia e in Europa